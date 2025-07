Hungarezët e shohin Ukrainën si një kërcënim pothuajse po aq të rëndësishëm sa Rusia, sipas një sondazhi të kohëve të fundit të Qendrës Kërkimore Pew të raportuar nga e përditshmja hungareze "Nepszava".

Duke eksploruar perceptimet e aleatëve kryesorë dhe kërcënimeve kryesore sipas rajonit, sondazhi zbuloi se 33 për qind e hungarezëve e shohin Rusinë si kërcënimin më serioz, ndërsa 27 për qind e shohin Ukrainën si kërcënimin e dytë më të madh.

"Nepszava" i lidhi rezultatet me kritikat e Kryeministrit hungarez, Viktor Orban, ndaj Kievit për luftën e vazhdueshme me Moskën dhe kundërshtimin e tij ndaj pranimit të Ukrainës në BE, duke theksuar se "propaganda e Orbanit është efektive".

Rezultatet e sondazhit gjithashtu ndryshojnë midis mbështetësve dhe atyre që nuk janë mbështetës të partisë në pushtet Fidesz.

"Vetëm 11 për qind e anëtarëve të Fidesz e konsiderojnë Rusinë si kërcënimin kryesor, ndërsa e njëjta shkallë midis atyre që nuk janë anëtarë të Fidesz është 52 për qind", raportoi Nepszava.

Sipas sondazhit, 45 për qind e votuesve të Fidesz e shohin Ukrainën si kërcënimin kryesor krahasuar me vetëm 14 për qind midis atyre që nuk e votojnë Fidesz.

Sondazhi zbuloi gjithashtu se gati tre të katërtat e hungarezëve nuk kanë besim te Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.

Pavarësisht qëndrimit anti-BE të qeverisë Orban, shumica e hungarezëve ende e shohin BE-në si aleatin kryesor të vendit me 24 për qind, e ndjekur nga afër nga ShBA-ja me 23 për qind.