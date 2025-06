Një padi që kërkon deri në 35 vjet burgim u ngrit kundër të pandehurit shtetas kosovar Liridon Rexhepi, për të cilin ishte përcaktuar se po menaxhonte rrjetin financiar të MOSSAD-it në Türkiye.



Sipas aktakuzës së përgatitur nga Zyra e Hetimit të Krimeve Terroriste të Kryeprokurorisë Publike të Istanbulit, u rikujtua se Rexhepi hyri në Türkiye nëpërmjet Aeroportit të Antalyas më 24 gusht 2024.

Si rezultat i punës së koordinuar midis Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT) dhe Departamentit të Antiterrorit të Policisë së Istanbulit, Rexhepi është ndaluar më 30 gusht. Ndërsa ai u arrestua më 3 shtator.

Në aktakuzë theksohet se Rexhepi vepronte si arka e Shërbimit të Inteligjencës Izraelite, ndërsa thuhet se i pandehuri ka realizuar transferta parash me individë vendas dhe të huaj që ishin të përcaktuar se punonin për MOSSAD-in dhe të cilët po ndiqeshin nga Zyra e Kryeprokurorit Publik për krimin e "spiunazhit", dhe se këto transferta ishin bërë me qëllim të marrjes së informacionit të inteligjencës.

Aktakuza theksoi se Rexhepi, në bashkëpunim me MOSSAD-in, u përfshi në aktivitete "spiunazhi" duke përdorur dronë që bënin fotografi dhe video të zonave ku jetonin disa shtetas palestinezë që jetonin në Istanbul.

Sipas aktakuzës në aktet e incizimit, Rexhepi ka bashkëpunuar me shtetasin turk Yıldıray Boztepe.

Në aktakuzë, thuhej se i pandehuri Boztepe e mori kërkesën për pamjet nga një person i paidentifikuar i quajtur "Abdullah" në mesazhet në telefonin e tij celular, dhe se kishte gjetje të inteligjencës që tregonin se ky person punonte për MOSSAD-in dhe se ai përdorte emra të ndryshëm çdo herë.

Aktakuza theksoi se Boztepe kishte bërë pazare për një pagesë në këmbim të vendeve të xhirimit ku ndodheshin qytetarët palestinezë, të cilët kishin gjetur strehim në Türkiye për shkak të sulmeve të nisura nga Izraeli kundër Palestinës, dhe të cilët përgjithësisht jetonin rreth Büyükçekmece dhe Başakşehir të Istanbulit.

Në aktakuzë, thuhet se përmbajtja e mesazhit të Boztepe përfshinte biseda rreth mënyrës së qasjes në pikat e sigurisë të vendeve ku u kryen incizimet, statusin e kateve dhe informacionin e adresave të njerëzve në ato kate.

Më tej në aktakuzë, thuhej se pas incizimeve në fjalë, të pandehurit Boztepe i janë transferuar para nga persona me emrin "Ardit Jusufi" dhe "Festim Jusufi" në emër të të pandehurit Liridon Rexhepi, dhe ishte regjistruar se Boztepe ka kryer krimin e "spiunazhit" duke vepruar së bashku me Rexhepin dhe një person të paidentifikuar me emrin "Abdullah".

I pandehuri Boztepe, deklarata e të cilit u përfshi në aktakuzë, tha se ishte i përfshirë profesionalisht në xhirimin e videove dhe fotografive me dron, dhe se në vitin 2020, një person me emrin Abdullah e kontaktoi nga një linjë telefonike e huaj dhe i kërkoi të xhironte pamje të një parcele toke.

Boztepe tregoi se e pranoi kërkesën sepse fitonte para përmes incizimeve, se më vonë kishte rënë dakord me këtë person për incizim disa herë të tjera, se tarifa për të cilën kishin rënë dakord ishte dërguar nga persona të ndryshëm nëpërmjet "Western Union" dhe se nuk i dyshonte këta persona sepse mendonte se po punonin me "Abdullahun".

Ai gjithashtu pretendoi se nuk kishte lidhje me personat e huaj që i dërgonin para dhe se nuk i njihte këta persona.

Aktakuza kërkonte që të pandehurit, Liridon Rexhepi dhe Yıldıray Boztepe, të dënoheshin me nga 18 vjet e 9 muaj deri në 35 vjet burg për "spiunazh të njëpasnjëshëm politik ose ushtarak".

Gjykimi i të pandehurve do të fillojë në ditët në vijim brenda fushëveprimit të aktakuzës së pranuar nga Gjykata e Lartë Penale.