Administrata Trump është në bisedime me Arabinë Saudite rreth dhënies së mundshme të qasjes në teknologjinë bërthamore të ShBA-së dhe pasurimin e uraniumit, tha të dielën sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright.

Duke folur përpara vizitës së ardhshme të presidentit amerikan Donald Trump në Arabinë Saudite, Wright i tha Al Arabiya News se një marrëveshje më e gjerë e bashkëpunimit energjetik pritet të nënshkruhet së shpejti, me një marrëveshje specifike bërthamore që ka të ngjarë të pasojë në muajt e ardhshëm.

"Unë mendoj se në afat të shkurtër, ne do të nënshkruajmë një marrëveshje më të gjerë në lidhje me bashkëpunimin në të gjithë hapësirën e energjisë në partneritete, në investime, në hetime. Bërthamorja, është sigurisht një nga ato fusha", tha Wright.



"Për të marrë një marrëveshje specifike për partnerin për zhvillimin komercial bërthamor në Arabinë Saudite, kjo do të zgjasë pak më shumë, do të zgjasin muaj, jo javë, por ju do të arrini atje. Mendoj se ka të ngjarë", shtoi ai.

Çdo marrëveshje bërthamore do t'i kërkonte Arabisë Saudite të nënshkruajë një "Marrëveshje 123" me ShBA-në, një kuadër ligjor sipas Aktit të Energjisë Atomike të ShBA-së i krijuar për të parandaluar bashkëpunimin civil bërthamor që të kontribuojë në përhapjen e armëve.

Duke deklaruar se marrëveshja është e nevojshme, Wright tha: "Kjo nuk do të ndodhë pa atë marrëveshje. Ne do të kemi nevojë për një marrëveshje 123 dhe një kornizë më të gjerë, specifike për mënyrën se si do të bashkëpunojmë së bashku dhe si do të funksionojnë gjërat."

Arabia Saudite ka kërkuar prej kohësh ndihmën e ShBA-së në zhvillimin e një programi të energjisë bërthamore si pjesë e përpjekjeve për të diversifikuar ekonominë e saj përtej naftës.



Megjithatë, negociatat e kaluara ngecën për shkak të hezitimit të mbretërisë për të rënë dakord me kushtet e ShBA-së që synojnë parandalimin e zhvillimit ose përhapjes së armëve bërthamore.

Trump është planifikuar të vizitojë Arabinë Saudite muajin e ardhshëm, në një lëvizje që shihet si sinjalizon thellimin e lidhjeve strategjike dhe zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik me vendin e Gjirit.