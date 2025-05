Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi një "epokë të re partneriteti" në marrëdhëniet midis Türkiyes dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ShBA) pas një takimi të Grupit Punues Türkiye-ShBA për Sirinë të martën në Uashington.

Në takim morën pjesë zëvendësministri i Jashtëm turk, Nuh Yılmaz, dhe zëvendëssekretari i Shtetit i ShBA-së, Christopher Landau.



Sipas njoftimit të Departamentit të Shtetit, Landau "theksoi marrëdhënien e fortë dypalëshe midis Shteteve të Bashkuara dhe Türkiye si një epokë e re partneriteti, duke avancuar bashkëpunimin midis dy vendeve në një gamë të gjerë çështjesh drejt qëllimeve të përbashkëta të paqes, tregtisë dhe rritjes ekonomike".

“Të dy palët diskutuan rëndësinë e përmbushjes së njoftimit të Presidentit (Donald) Trump për të lehtësuar sanksionet ndaj Sirisë dhe njohën nevojën për të ruajtur integritetin territorial të një Sirie të qëndrueshme dhe të bashkuar që nuk është një strehë e sigurt për terrorizmin”, thuhet në njoftim.

Një deklaratë e përbashkët e lëshuar pas takimit të Grupit të Punës për Sirinë, thotë se Türkiye dhe ShBA-të janë të përkushtuara për të rritur bashkëpunimin dhe koordinimin në lidhje me stabilitetin dhe sigurinë në Siri, siç u deklarua nga Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe homologu amerikan Donald Trump.

Javën e kaluar, Trump njoftoi në një forum investimesh në Rijad se do të hiqte sanksionet "brutale dhe paralizuese" ndaj Sirisë me kërkesë të Presidentit Erdoğan dhe Princit të Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman. Një ditë më vonë, Trump zhvilloi një takim historik me Presidentin sirian Ahmed al-Sharaa në Arabinë Saudite, i pari midis udhëheqësve amerikanë dhe sirianë në 25 vjet.

Bashar al-Assad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi më 8 dhjetor 2024, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Al-Sharaa, i cili udhëhoqi forcat anti-regjim në rrëzimin e Assadit, u shpall president i përkohshëm në fund të janarit.