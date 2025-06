Që nga dita e parë, përmbajtja e platformës TRT Balkan është ofruar në gjashtë gjuhë — boshnjakisht, kroatisht, serbisht, malazezisht, shqip dhe maqedonisht. Kjo qasje shumëgjuhëshe i ka mundësuar kanalit të shërbejë si një urë lidhëse mes vendeve ballkanike dhe diasporës së tyre, si dhe si një zë i Ballkanit në arenën më të gjerë ndërkombëtare.

Përmes qasjes origjinale, ndërtimit të besimit dhe përmbajtjes së besueshme, platforma është bërë një burim i rëndësishëm dhe i dallueshëm informacioni për miliona njerëz në rajon dhe në diasporë gjatë tre viteve të fundit.

Vetëm gjatë vitit të kaluar, platforma arriti mbi 575 milionë shikime në rrjetet digjitale, me një mesatare prej 1,5 milion shikimesh në ditë. Me këtë sukses, TRT Balkan tejkaloi shumë konkurrentë ndërkombëtarë në rajon dhe konfirmoi statusin e saj si një nga zërat mediatikë më me ndikim në Ballkan.

TRT Balkan u kushton vëmendje të veçantë historive nga terreni, fateve njerëzore, ngjarjeve rajonale dhe temave ndërkombëtare nga një këndvështrim që promovon objektivitetin dhe drejtësinë shoqërore.

Intervistat në nivelet më të larta shtetërore, raportet e veçanta video nga rajoni, njohja me Medaljen e Shtetit të Palestinës dhe mini-dokumentari “Jeta midis pikave të kontrollit” i shfaqur në Festivalin e Filmit Dokumentar nga Al Jazeera Balkans janë disa nga arritjet më të rëndësishme të platformës TRT Balkan gjatë vitit të kaluar.

TRT Balkan mbetet e përkushtuar ndaj misionit të saj — raportim në shërbim të së vërtetës, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Përmes një qasjeje të përqendruar te njeriu, ajo ngul këmbë në paanshmëri, saktësi dhe relevancë, duke ndërtuar kështu besim me audiencën e saj.

Falë pranisë së fortë digjitale dhe një rrjeti të gjerë gazetarësh në terren, TRT Balkan ofron çdo ditë përmbajtje që e pasqyron realitetin e rajonit që mbulon.

Përvjetori i tretë i funksionimit të saj jo vetëm që shënon një moment të rëndësishëm në kohë, por edhe konfirmon zhvillimin e qëndrueshëm, koherencën profesionale dhe orientimin strategjik të kësaj platforme. TRT Balkan hyn në vitet e ardhshme me edhe më shumë ambicie dhe energji, duke vazhduar ta zgjerojë praninë e saj mediatike, duke mbetur njëkohësisht besnike ndaj vlerave thelbësore gazetareske që janë themeli i reputacionit të saj.