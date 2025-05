Në 1845, gazetari konservator amerikan John O'Sullivan shpiku termin Manifest Destiny si parimin kryesor të ëndrrës së madhe amerikane – "për ta mbuluar dhe për ta zotëruar gjithë kontinentin që Providenca na e ka dhënë."

Një vit pasi O'Sullivan pretendoi gjithë kontinentin e Amerikës së Veriut, presidenti i atëhershëm James Polk, një demokrat dhe një tifoz i madh i konceptit ekspansionist, zhvilloi një luftë kundër Meksikës fqinje për t'i shtrirë territoret amerikane deri në Oqeanin Paqësor.

Lufta e Polk, të cilën gjenerali legjendar amerikan Ulysses S Grant e denoncoi si "lufta më e padrejtë ndonjëherë", ndihmoi ShBA-në të pretendonte 55 për qind të shtetit spanjollfolës, duke përfshirë zonat që korrespondojnë me Kaliforninë aktuale, Nebraskën, Nju Meksikën dhe disa shtete të tjera.

Gati dy shekuj pasi O'Sullivan justifikoi zgjerimin e sundimit "demokratik" në gjithë kontinentin, Presidenti i zgjedhur Donald Trump duket se ka thirrur të njëjtën doktrinë për ta përcaktuar agjendën e tij imperialiste - për ta kapur Kanadanë, për ta marrë kontrollin e Grenlandës dhe Kanalit të Panamasë, dhe riemërtoi Gjirin e Meksikës si Gjirin e Meksikës.

“Shumë njerëzve në Kanada pëlqejnë të jenë shteti i 51-të”, tha Trump në një postim në rrjetet sociale, duke tërhequr një qortim të ashpër nga kryeministri në largim Justin Trudeau.

"Ndërsa Manifest Destiny (në një formë moderne) ka mbetur një supozim i nënkuptuar i liderëve amerikanë që atëherë, Donald Trump e mishëron atë si një "manifestim" modern më mirë se çdo president që nga Teddy Roosevelt, mbi njëqind vjet më parë," thotë William Earl Weeks, profesor i historisë në Universitetin Shtetëror të San Diegos dhe autor i disa librave, duke përfshirë Ndërtimin e Perandorisë Kontinentale: Zgjerimi Amerikan nga Revolucioni deri në Luftën Civile.



“Trump duket se e kupton intuitivisht se ‘për ta bërë Amerikën sërish të madhe’ kërkon që kombi të kthehet në rrënjët e tij ekspansioniste, si për arsye strategjike ashtu edhe për arsye ideologjike”, tha Weeks për TRT World.

Drejt Manifest Destiny

Sipas Weeks, Manifest Destiny parashikon ShBA-në si "një komb të caktuar nga Zoti" në një mision hyjnor universal për të sjellë liri dhe qeverisje përfaqësuese, jo vetëm në hemisferën perëndimore, por në të gjithë botën.

Adam Dahl, profesor i shkencave politike në Universitetin e Massachusetts, është dakord.

“Ideja e Manifest Destiny është mjaft komplekse dhe ka shumë pjesë lëvizëse. (Por) thelbi i idesë është se ShBA-ja ka të drejtën hyjnore për t'u zgjeruar në gjithë kontinentin e Amerikës së Veriut nga Atlantiku në Paqësor", tha Dahl për TRT World.

Ai gjithashtu vë në dukje racizmin e qenësishëm të ideologjisë, e cila i shihte popullsitë indigjene si "më pak të civilizuara dhe në nevojë për drejtimin e një popullsie superiore", gjë që çoi në një humbje marramendëse të jetëve amerikane vendase dhe një zhvendosje të madhe gjatë marshimit të saj nga lindja në perëndim.

Weeks, i cili gjithashtu shkroi Dimensions of the Early American Empire, i sheh rrënjët e Manifest Destiny në periudhën formuese të ShBA-së të viteve 1750-1770.

Pasi 13 koloni origjinale amerikane fituan pavarësinë nga sundimi kolonial britanik përmes një sërë betejash në fund të shekullit të 18-të, shteti i ri lundroi për zgjerim, duke arritur një marrëveshje me Francën për të blerë Luizianën, e cila dyfishoi madhësinë e vendit në 1803.

Trump, që ra fjala, është frymëzuar nga blerja e Luizianës për projektin e tij në Grenlandë.

E gjithë kjo, së bashku me përparimin teknologjik dhe ekonomik që shteti i ri bëri me shpejtësi, rriti besimin politik të shumë amerikanëve, të cilët mendonin se "fati i tyre i supozuar hyjnor ishte bërë i dukshëm - ose "i shfaqur"", sipas Weeks.

"Fati i supozuar u bë fat i provuar nga vitet 1840, dekada kur termi u përdor për herë të parë", shton ai.

Më vonë, i njëjti justifikim u përdor për ndërhyrjet jashtë shtetit nga ShBA-ja në emër të mbrojtjes së demokracisë – nga Gjermania naziste në Bashkimin Sovjetik. Ndërsa ShBA-ja fitoi si në luftërat botërore ashtu edhe në atë të ftohtë, ndërhyrjet dhe pushtimet amerikane nuk kanë të ndalur.

“Kohët e fundit, sigurisht që keni parë elementë të Manifest Destiny në pushtimin e vitit 2003 në Irak… pasi nuk u gjetën WMD (armë të shkatërrimit në masë), justifikimi për luftën u zhvendos në sjelljen e demokracisë në formën e zgjedhjeve të lira për irakenët”, thotë Dahl, i cili shkroi Perandoria e Popullit: Kolonializmi i kolonëve dhe themelet e mendimit modern demokratik.

“Ideja e një fati të qartë është futur në të menduarit e politikës së jashtme të ShBA-së. Ai hedh themelet për këtë nocion të ShBA-së si lider i ‘botës së lirë’”, thotë Dahl, duke vënë në dukje argumentin e ish-presidentit Woodrow Wilson për të hyrë në Luftën e Parë Botërore për ta bërë botën “të sigurt për demokracinë”.

"Zgjerohu ose vdis"

Agjenda imperialiste e Trumpit vjen mes shenjave të supozuara të dobësimit ose rënies së strukturës politike dhe ekonomike amerikane, të vërejtura me sa duket nga disa analistë kryesorë politikë në dekadat e fundit.

A është Trump thjesht një reaksionar ndaj atyre që promovojnë idenë e rënies së Amerikës?

“Ndryshe nga disa presidentë të kohëve të fundit, Trump është pa ndjesë amerikane dhe e kupton se nëse ShBA-ja ndalon së zgjeruari, ndalon së synuari madhështinë në forma të ndryshme, atëherë do të vdesë ngadalë, ose të paktën do të bëhet shumë më pak e rëndësishme në skenën globale”, thotë Weeks. .

Nga kjo perspektivë politike, e cila e lidh supremacinë e ShBA-së me sigurinë globale, profesori thotë se referencat e Trumpit për “fitimin e Grenlandës, shndërrimin e Kanadasë në shtet dhe risigurimin e Kanalit të Panamasë, nuk janë të habitshme për mua, dhe në fakt kanë shumë kuptim.”

Dahl, megjithatë, nuk është aq i sigurt për thellësinë ideologjike të komenteve të Trumpit për Kanalin e Panamasë dhe Grenlandën, i cili ka "tonin e një transaksioni të dyshimtë të pasurive të paluajtshme në vend që të prek notat e retorikës së lartë dhe idealiste të Manifest Destiny".

Por ai sheh "elemente delikate" të ideologjisë Manifest Destiny në lojë në të dyja rastet për shkak të lidhjeve të tyre të gjata me interesat kontinentale të ShBA-së, e cila u quajt Doktrina Monroe nga Presidenti James Monroe në 1823.

Doktrina Monroe e sheh çdo ndërhyrje evropiane në Amerikë si një akt potencial armiqësor kundër ShBA-së. Në këtë kontekst, Doktrina Monroe dhe Destiny Manifest, të cilat mbrojnë zgjerimin e ShBA-së në gjithë kontinentin, kanë lidhje të forta me njëra-tjetrën, sipas historianëve.

"Ideja e Manifest Destiny ishte e lidhur në mënyrë thelbësore me Doktrinën Monroe," thotë Dahl. Në kontekstin modern, Doktrina Monroe zbatohet për çdo fuqi të jashtme, duke përfshirë Kinën, e cila ka rritur investimet në Grenlandë dhe ka një prani të konsiderueshme tregtare në Kanalin e Panamasë.

“Pohimi i epërsisë së ShBA-së në të dyja fushat mund të interpretohet si një mjet për të kundërshtuar fuqinë ekonomike kineze dhe ripohimin e pretendimeve të ShBA-së mbi hemisferën perëndimore si sferën e saj të veçantë të ndikimit”, shton ai.

Ashtu si Weeks, Dahl gjithashtu thekson se përkrahësit e Manifest Destiny kanë parë historikisht një lidhje të fortë midis imperializmit dhe demokracisë.

Demokracia amerikane rritet dhe zhvillohet me kalimin e kohës duke u zgjeruar në hapësirë. Pa kufij të pakufishëm të zgjerimit, përkrahësit e Destiny Manifest kanë frikë se demokracia amerikane do të ngecë dhe do të fillojë të degjenerojë ose në anarki ose tirani.

"Amerika e para"

Ish-diplomati amerikan, Matthew Bryza, bën një paralele midis Manifest Destiny të shekullit të 19-të dhe agjendës së Trumpit Amerika e Parë, e shtyrë nga baza e tij mbështetëse MAGA dhe ndihmësit e afërt, duke përfshirë shefin ekzekutiv të kompanisë Tesla, Elon Musk.

“Manifest Destiny ishte një filozofi e shekullit të 19-të. Por, jehona e konceptit të përjashtimit amerikan…duket se gjallëron qasjen e Trumpit ‘Amerika e para’”, tha Bryza për TRT World.

Retorika e Manifest Destiny është e dukshme në botën e ambicieve të Muskut për fluturimin në hapësirë, thotë Dahl, duke tërhequr vëmendjen për faktin se njeriu më i pasur në botë është një burim frymëzimi për "fatin e qartë kozmik" të qenieve njerëzore për të qenë "një specie shumëplanetare".

"Kjo gjuhë është gjithashtu e qartë në mënyrën se si zyrtarët amerikanë e barazojnë kolonizimin e hapësirës me zgjerimin e ShBA-së drejt perëndimit ose flasin për hapësirën si "kufirin përfundimtar", vëren politologu.

Wilson ishte një nga presidentët që iu referua drejtpërdrejt termit Manifest Destiny, thotë Dahl, duke shtuar, "Është e vështirë ta ndash idenë e Manifest Destiny nga çdo fazë e bërjes së politikës së jashtme të ShBA-së në shekujt nëntëmbëdhjetë dhe njëzetë".