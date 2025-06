Presidenti rus, Vladimir Putin, ka falënderuar homologun e tij turk, Recep Tayyip Erdoğan, për bisedimet në Istanbul midis Rusisë dhe Ukrainës, si dhe ka theksuar rolin e Türkiyes në lehtësimin e negociatave për zgjidhjen e konfliktit midis Moskës dhe Kievit.

Gjatë një takimi me drejtuesit e agjencive ndërkombëtare të lajmeve në Shën Petersburg, presidenti Putin përsëriti gatishmërinë për t’u takuar për bisedime me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, por tha se “pyetja është se kush do t’i nënshkruajë dokumentet”.

“Rusia është gati të zgjidhë luftën në Ukrainë sipas parimeve të Istanbulit”, theksoi presidenti rus, duke këshilluar Kievin të mos i vonojë negociatat.

Ndërtimi ushtarak i NATO-s “ i pakuptimtë”

Më tej, Putin ndërtimin ushtarak të NATO-s e ka konsideruar si të pajustifikuar dhe të parëndësishëm, duke theksuar se përpjekja e aleancës për të rritur shpenzimet e mbrojtjes nuk përbën kërcënim për Moskën.

“Ne nuk e konsiderojmë asnjë riarmatim të NATO-s si një kërcënim për sigurinë e Federatës Ruse”, tha Putin.

“Çdo riarmatim i vendeve të NATO-s nuk ka kuptim”, shtoi ai, duke kritikuar konkretisht propozimet për të rritur buxhetet e mbrojtjes në 5 për qind të prodhimit bruto të brendshëm.

Putin gjithashtu kritikoi narrativat perëndimore rreth “agresionit” rus si të pabaza.

“Legjenda se Rusia do të sulmojë NATO-n është e pakuptimtë”, tha Putin.

Duke iu referuar shpenzimeve globale ushtarake të aleancës, Putin tha se “vendet e NATO-s shpenzojnë 1,4 trilionë dollarë për mbrojtje, më shumë se të gjitha vendet e botës së bashku”.

Më tej, ai akuzoi fuqitë perëndimore për standarde të dyfishta, duke theksuar: “Ju shkruani rregulla për të tjerët, por vetë nuk do t’i ndiqni ato. Kush do të jetojë sipas rregullave të tilla”.

Komentet e tij erdhën mes tensioneve të larta midis Rusisë dhe NATO-s për shkak të Ukrainës, pozicionimit të mbrojtjes në Evropën Lindore dhe propozimeve të fundit brenda aleancës për të rritur angazhimet afatgjata të mbrojtjes.