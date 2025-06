Administrata amerikane nën drejtimin e Presidentit Donald Trump po shqyrton një zgjerim të gjerë të ndalimit të udhëtimit, duke mundësuar ndalimin e hyrjes në ShBA për 36 vende të tjera, sipas një memorandumi konfidencial të Departamentit Amerikan të Shtetit.

Dokumenti, i siguruar nga The Washington Post, është firmosur nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe daton të shtunën, duke përcaktuar një afat prej 60 ditësh për vendet e synuara që të përmbushin një sërë kriteresh amerikane, përndryshe do të përballen me ndalime totale ose të pjesshme të vizave.

Lista përfshin 25 vende afrikane, ndër to partnerë kyç të ShBA-së si Egjipti, Etiopia dhe Xhibuti, si dhe vende nga Azia Qendrore, Karaibet dhe rajoni i Paqësorit. Të tjera vende të përmendura janë Siria, Kamboxhia, Kirgistani dhe Vanuatu.

Sipas memorandumit, vendet e përfshira në shqyrtim ose nuk prodhojnë dokumente identifikimi të besueshme, kanë nivel të lartë mashtrimi në regjistrat civilë, ose kanë numër të lartë të qëndrimeve përtej afatit të vizës.

Arsye shtesë përfshijnë edhe disponueshmërinë e shtetësisë përmes investimit pa qëndrim fizik në vend, si dhe pretendime për “aktivitet antisemitik dhe antiamerikan në Shtetet e Bashkuara.”

Vendet mund t’i shmangen sanksioneve duke paraqitur një plan veprimi deri të mërkurën në orën 8 të mëngjesit (1200GMT), dhe potencialisht duke pranuar kthimin e qytetarëve të vendeve të treta ose duke hyrë në një marrëveshje si “vend i tretë i sigurt.”

Ky veprim vjen pas një shpalljeje presidenciale më 4 qershor që ndalonte plotësisht udhëtimin nga 13 vende, përfshirë Afganistanin, Iranin dhe Somalinë, si dhe pjesërisht nga shtatë vende të tjera. Propozimi i fundit i administratës do të përbënte një përshkallëzim dramatik të politikës së imigracionit.

Departamenti i Shtetit ka refuzuar të komentojë mbi diskutimet e brendshme, ndërsa Shtëpia e Bardhë nuk i është përgjigjur kërkesave të mediave.

Demokratët dhe grupet për të drejtat civile e kanë dënuar menjëherë propozimin. Kritikët e kanë krahasuar me ndalimet e mëparshme të udhëtimit të Trumpit, duke i quajtur diskriminuese dhe duke theksuar numrin joproporcional të vendeve afrikane dhe të Karaibeve që synohen.

Ndërsa ish-presidenti Joe Biden kishte shfuqizuar ndalimet origjinale të Trumpit gjatë mandatit të tij, Trump është zotuar t’i rikthejë dhe t’i zgjerojë ato.

Në Ditën e Inaugurimit këtë vit, Shtëpia e Bardhë lëshoi një urdhër ekzekutiv që udhëzonte agjencitë të identifikonin vendet me procese “të mangëta të verifikimit dhe kontrollit”, duke hedhur themelet për këtë veprim të fundit.

Trump ka premtuar publikisht se kjo politikë do të rikthehet “më e madhe se kurrë më parë.”