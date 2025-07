Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, të dielën sinjalizoi një “qasje me dy drejtime” ndaj tarifave të ShBA, bisedime dhe kundërmasa “nëse është e nevojshme.”

“Ne kemi një qasje me dy drejtime. Është shumë e rëndësishme. Ne gjithmonë kemi qenë shumë të qarta se preferojmë një zgjidhje të negociuar. Kjo mbetet në fuqi, dhe do ta përdorim kohën që kemi tani deri më 1 gusht,” tha von der Leyen gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Presidentin indonezian, Prabowo Subianto, në Bruksel.

Ajo tha se për drejtimin e dytë, BE-ja është e gatshme të përgjigjet me kundërmasa që tashmë janë përgatitur, “nëse është e nevojshme.”

“Ne kemi përgatitur dhe kemi rënë dakord për listën e parë të kundërmasave. Kemi hartuar një listë të dytë të mundshme kundërmasash, e cila tashmë është miratuar, dhe ACI (Instrumenti kundër Shtrëngimit) është krijuar për situata të jashtëzakonshme,” shpjegoi von der Leyen.

Ajo siguroi se Evropa është e përgatitur për “të gjitha skenarët e mundshëm,” por theksoi: “Nuk jemi ende atje. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani është koha për negociata.”

Von der Leyen njoftoi gjithashtu se BE-ja do ta zgjasë pezullimin e kundërmasave kundër tarifave të ShBA-së deri në fillim të gushtit, ndërkohë që do të vazhdojë përgatitjet për masa të tjera.

BE-ja kishte pezulluar kundërmasat ndaj tarifave tregtare të ShBA-së për të krijuar kohë dhe hapësirë për negociatat BE-ShBA deri më 14 korrik.

Presidentja e Komisionit përsëriti gjithashtu nevojën për të diversifikuar marrëdhëniet tregtare dhe për të punuar mbi vetë tregun e përbashkët evropian.

Ajo njoftoi gjithashtu një marrëveshje me Indonezinë për krijimin e mundësive në industri kyçe dhe forcimin e zinxhirëve të furnizimit me lëndë të para strategjike.

“Jam shumë e kënaqur të njoftoj se sapo kemi arritur një marrëveshje politike mbi një Marrëveshje të Lirë Tregtie shumë ambicioze. Është një Marrëveshje Gjithëpërfshirëse e Partneritetit Ekonomik. Ne e quajmë CEPA,” tha von der Leyen.

Presidenti indonezian Subianto gjithashtu e mirëpriti marrëveshjen si një kontribut shumë të rëndësishëm për stabilitetin ekonomik dhe gjeopolitik në botë, duke theksuar se duan të shohin më shumë praninë dhe pjesëmarrjen evropiane në ekonominë e tyre.

“Së bashku, po japim një mesazh të fuqishëm për rëndësinë e partneriteteve të qëndrueshme dhe afatgjata, partneritete që bazohen mbi besim, reciprocitet, transparencë dhe vlera të përbashkëta,” shtoi von der Leyen.

Të shtunën, Trump njoftoi se ShBA-ja do të vendosë tarifa 30 për qind ndaj BE-së dhe Meksikës duke filluar nga 1 gushti, duke vënë në rrezik bisedimet tregtare ShBA-BE, pasi blloku kishte synuar të finalizonte një marrëveshje gjithëpërfshirëse tregtare këtë muaj.

Në një postim në Truth Social, Trump ndau letra të veçanta të adresuara Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe Presidentes meksikane, Claudia Sheinbaum, duke shpallur një tarifë 30 për qind mbi mallrat që do të vijnë në ShBA nga Evropa dhe Meksika.

Von der Leyen më pas shprehu gatishmërinë për të punuar drejt një marrëveshjeje me SHBA-në deri më 1 gusht dhe premtoi të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të mbrojtur interesat e BE-së, përfshirë miratimin e kundërmasave të përpjesëtuara.