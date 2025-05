Regjimi pa viza për qytetarët e Kosovës në Izrael do të hyjë në fuqi më 5 maj.



Qytetarët e Kosovës që kanë pasaportë të vlefshme dhe planifikojnë ta vizitojnë Izraelin për qëllime turistike do të përfshihen në listën e vendeve të lira nga viza, njoftoi ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tammy Ziv. Ajo theksoi se të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të sigurojnë leje elektronike udhëtimi 72 orë para mbërritjes në Izrael, dhe qëndrimi do të jetë i kufizuar në 90 ditë.

Marrëveshja për regjimin pa viza u nënshkrua midis Kosovës dhe Izraelit në qershor të vitit të kaluar. Kjo marrëveshje lejon qytetarët e Kosovës të udhëtojnë në Izrael pa vizë dhe gjithashtu izraelitët mund të udhëtojnë në Kosovë në të njëjtat kushte.

Kosovarët gjithashtu mund të udhëtojnë pa viza në zonën Shengen që nga 1 janari 2024, deri në 90 ditë brenda një periudhe 180-ditore.

Kosova kishte hapur ambasadën e saj në Jerusalem në mars 2021, një hap që shkaktoi polemika, në këmbim të njohjes së pavarësisë nga Izraeli.