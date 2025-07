Popullsia austriake do të tkurrej ndjeshëm pa migrim, sipas një raporti të publikuar nga zyra shtetërore e statistikave të mërkurën.

"Për dekada të tëra, popullsia e Austrisë është rritur vetëm përmes imigracionit dhe, duke pasur parasysh shkallën negative të lindjeve, do të bjerë në planin afatgjatë në nivelin e viteve 1950 pa imigracion", vuri në dukje Statistik Austria.

Të dhënat nga autoriteti federal treguan se mesatarisht 2,51 milionë njerëz me sfond migrimi jetonin në Austri në vitin 2024, që korrespondon me 27,8% të popullsisë totale.

Raporti i Statistikave të Austrisë vuri në dukje gjithashtu se numri i njerëzve me sfond migrimi u rrit me rreth 38,4% krahasuar me raportin e fundit të publikuar në vitin 2015.

Sipas raportit, grupi më i madh i qytetarëve joaustriakë që jetojnë në Austri përbëhet nga 239.500 shtetas gjermanë, të ndjekur nga 155.700 rumunë, 124.800 turq dhe 122.500 shtetas serbë.

Raporti shtoi se qytetarët nga Hungaria, Kroacia, Siria, Bosnja e Hercegovina, Ukraina dhe Polonia ishin përkatësisht midis 10 vendeve të para.

Statistik Austria raportoi gjithashtu se që nga fillimi i vitit 2020, rritja më e fortë në terma absolutë ka qenë midis ukrainasve (76.300), sirianëve (53.300), gjermanëve (39.500), rumunëve (32.300) dhe kroatëve (25.800).

Vjetari Statistikor Migrimi dhe Integrimi 2025 u prezantua në Kancelarinë Austriake nga Ministrja e Integrimit Claudia Plakolm e Partisë Popullore Austriake (OVP) dhe Stephan Marik-Lebeck i Statistikave të Austrisë.

Gjatë prezantimit, Ministrja e Integrimit Claudia Plakolm shprehu pakënaqësinë e saj me integrimin e njerëzve me prejardhje migrante në Austri.

"Duhet më shumë sesa thjesht të ndihesh se i përket Austrisë", shpjegoi ministrja.

Ajo vazhdoi: “Integrimi është një borxh që duhet paguar dhe nuk e shoh këtë të ndodhë mjaftueshëm në fushat e përvetësimit të gjuhës, punës dhe vlerave.”

Sistemet sociale të Austrisë janë të mbingarkuara, sipas Plakolm, i cili shtoi se kjo është arsyeja pse ribashkimi familjar është ndaluar. Ministrja konservatore i sheh sanksionet e ashpra si çelësin e bashkëjetesës.

“Ndihma sociale duhet të përdoret si një levë për të nxitur integrimin”, shpjegoi ministrja.