Ndeshjet e kategorisë së parë në Itali dhe Argjentinë u shtynë të hënën pas vdekjes së Papa Françeskut një ditë më parë.

Në Itali, zyrtarët e Serie A shtynë katër ndeshje që ishin planifikuar për të hënën. Torino duhej të luante kundër Udineses, Cagliari kundër Fiorentinës, Genoa do të priste Lazion dhe Parma do të përballej me Juventusin. Këto ndeshje do të zhvillohen të mërkurën.

Komiteti Olimpik Kombëtar Italian konfirmoi se të gjitha ngjarjet sportive këtë javë do të fillojnë me një minutë heshtje në nder të Papa Françeskut.

E njëjta situatë është edhe në Argjentinë, ku tre ndeshje janë shtyrë për të martën. Federata Argjentinase e Futbollit njoftoi se “të gjitha aktivitetet futbollistike të së hënës pezullohen në shenjë zie”.

Papa Françesku ishte kreu i parë latinoamerikan i Kishës Katolike Romake. Para se të zgjidhej Papë në vitin 2013, ai ishte kryepeshkop i Buenos Airesit dhe mbeti një tifoz i flaktë i San Lorenzos, klubit të famshëm nga qyteti i tij i lindjes.

Në shkurt, Papa ishte shtruar në spital në Romë për shkak të bronkitit, i cili më vonë u përkeqësua në pneumoni të dyanshme. Pas 38 ditësh në spital, ai u lirua dhe vijoi shërimin në Vatikan.

Vatikani njoftoi të hënën se Papa ndërroi jetë si pasojë e një goditjeje në tru dhe ndalimit të zemrës.