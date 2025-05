Fidan: Bota turke do të vazhdojë të qëndrojë në krah të turqve qipriotë

‘Bota turke në tërësi do të vazhdojë të qëndrojë në krah të turqve qipriotë. Ne do të vazhdojmë me durim politikat tona për këtë çështje”, thotë kryediplomati turk Hakan Fidan.