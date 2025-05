Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja lëshuan sot një paralajmërim të ashpër për Izraelin, duke bërë thirrje për ndërprerje të menjëhershme të operacioneve ushtarake në Gaza dhe heqjen e kufizimeve për ndihmën humanitare ose do të përballen me “veprime të mëtejshme konkrete.”

Në një deklaratë të përbashkët jashtëzakonisht të ashpër, tri liderët dënuan sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza, të cilat kanë vrarë më shumë se 53.000 njerëz që nga tetori 2023, duke i përshkruar ato si “tërësisht joproporcionale” dhe duke ngritur shqetësime për shkelje të mundshme të ligjit ndërkombëtar humanitar.

“Ne e kundërshtojmë fuqimisht zgjerimin e operacioneve ushtarake të Izraelit në Gaza. Niveli i vuajtjeve njerëzore në Gaza është i patolerueshëm. Njoftimi i djeshëm se Izraeli do të lejojë një sasi bazë ushqimi në Gaza është tërësisht i pamjaftueshëm”, thuhet në deklaratën e përbashkët.

Qeveritë i kërkuan Izraelit t’i ndërpresë sulmet e tij në Gaza dhe të bashkëpunojë me OKB-në për të siguruar shpërndarjen efektive të ndihmës.

Ata gjithashtu i bënë thirrje Hamasit t’i lirojë pengjet e mbetura të marra gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023.

“Ne i bëjmë thirrje qeverisë izraelite t’i ndalojë operacionet e saj ushtarake në Gaza dhe të lejojë menjëherë ndihmën humanitare të hyjë në Gaza. Kjo duhet të përfshijë angazhimin me OKB-në për të siguruar një rikthim në ofrimin e ndihmës në përputhje me parimet humanitare. Ne i bëjmë thirrje Hamasit që t’i lirojë menjëherë pengjet e mbetura që i ka mbajtur kaq mizorisht që nga 7 tetori 2023”, thuhet në deklaratë.

Tri vendet akuzuan Izraelin për mohimin e ndihmës jetike humanitare, duke paralajmëruar se veprime të tilla “rrezikojnë shkeljen e Ligjit Ndërkombëtar Humanitar”.

“Mohimi i ndihmës thelbësore humanitare nga Qeveria e Izraelit për popullsinë civile është i papranueshëm dhe rrezikon shkeljen e Ligjit Ndërkombëtar Humanitar. Ne dënojmë gjuhën e neveritshme të përdorur së fundmi nga anëtarët e qeverisë izraelite, duke kërcënuar se, në dëshpërimin e tyre për shkatërrimin e Gazës, civilët do të fillojnë të zhvendosen. Zhvendosja e përhershme me forcë është një shkelje e ligjit ndërkombëtar humanitar”, theksohet më tej.

“Nuk do të qëndrojmë duarkryq teksa Netanyahu kryen këto veprime të shëmtuara”

“Ne nuk do të qëndrojmë duarkryq ndërsa Qeveria Netanyahu kryen këto veprime të shëmtuara. Nëse Izraeli nuk e ndal ofensivën e ripërtërirë ushtarake dhe nuk heq kufizimet e tij për ndihmën humanitare, ne do të ndërmarrim veprime të mëtejshme konkrete në përgjigje”, thuhet në deklaratë.

Përveç krizës në Gaza, deklarata shënjestroi gjithashtu zgjerimin e vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor, duke paralajmëruar se kjo dëmton stabilitetin rajonal dhe mundësinë e një shteti të ardhshëm palestinez.

“Kundërshtojmë çdo përpjekje për të zgjeruar vendbanimet në Bregun Perëndimor.

Izraeli duhet të ndalojë vendbanimet që janë të paligjshme dhe dëmtojnë qëndrueshmërinë e një shteti palestinez dhe sigurinë si të izraelitëve, ashtu edhe të palestinezëve. Ne nuk do të hezitojmë të ndërmarrim veprime të mëtejshme, duke përfshirë sanksionet”, thanë tri vendet.

Udhëheqësit kanë shprehur mbështetje për negociatat e vazhdueshme të armëpushimit të lehtësuara nga ShBA-ja , Katari dhe Egjipti dhe përsëritën angazhimin e tyre për zgjidhjen me dy shtete.

“Ne do të vazhdojmë të punojmë me Autoritetin Palestinez, partnerët rajonalë, Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara për të finalizuar konsensusin mbi marrëveshjet për të ardhmen e Gazës, duke u bazuar në planin arab. Ne pohojmë rolin e rëndësishëm të Konferencës së Nivelit të Lartë për Zgjidhjen me Dy Shtete në OKB në qershor në ndërtimin e konsensusit ndërkombëtar rreth këtij qëllimi. Dhe jemi të përkushtuar për të njohur një shtet palestinez si kontribut në arritjen e një zgjidhjeje me dy shtete dhe jemi të përgatitur të punojmë me të tjerët për këtë qëllim”, thekson deklarata e përbashkët.