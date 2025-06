Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është takuar me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.

Takimi Rama-Rutte është mbajtur në Hagë të Holandës në kuadër të Samitit të NATO-s, ndërkohë kryeministri Rama ka theksuar se NATO do të angazhohet për terminalin ushtarak në Portin e Ri të Durrësit.

"Kënaqësi të takoja Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s dhe mikun e çmuar, Mark Rutte, me të cilin folëm për angazhimet e samitit, Ballkanin Perëndimor, investimin madhor për Portin e Ri të Durrësit, ku NATO do të angazhohet për terminalin ushtarak, e po ashtu edhe për përgatitjet e Samitit 2027 në Tiranë", ka shkruar Rama në rrjetet sociale në lidhje me takimin.

Udhëheqësit e 32 shteteve anëtare të NATO-s do të mblidhen në Hagë më 24-25 qershor për një samit kritik të dominuar nga debatet mbi rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe kërkesën e Ukrainës për anëtarësim.