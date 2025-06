Shefja e politikës së jashtme të BE-së të martën i kërkoi Izraelit dhe Iranit të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm pas njoftimit të armëpushimit nga Presidenti i ShBA-së Donald Trump.

"Lehtësimi i shpallur i luftimeve midis Izraelit dhe Iranit është një lajm i mirë, por mbetet i brishtë. Të gjitha palët duhet ta mbështesin këtë dhe të përmbahen nga dhuna e mëtejshme. Çdo përshkallëzim i mëtejshëm duhet të shmanget", shkroi Kaja Kallas në X.

Ajo shprehu "solidaritetin" e BE-së me të gjithë të prekurit, përfshirë Katarin, ku Irani nisi sulme hakmarrëse në një bazë ajrore amerikane të hënën.

"Ky është momenti për t'u rikthyer në tryezën e negociatave. Le të jetë kjo një pikë kthese për të gjithë rajonin. Do të vazhdoj të punoj drejt këtij qëllimi me të gjitha palët", shtoi Kallas.

Një armëpushim midis Izraelit dhe Iranit hyri në fuqi në orën 04:00 GMT të martën, duke i dhënë fund me sa duket konfliktit 12-ditor.

Megjithatë, Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, urdhëroi ushtrinë e tij të martën herët të niste sulme intensive ndaj Teheranit, duke pretenduar se Irani shkeli armëpushimin. Irani e mohoi pretendimin, duke u zotuar për një përgjigje të vendosur ndaj çdo sulmi të ri.

Armëpushimi u njoftua fillimisht nga Trump, i cili tha se do të përfshinte një ndalim gradual të operacioneve, me Iranin që do të fillonte armëpushimin i pari dhe Izraelin që do të vinte 12 orë më vonë. Një fund i plotë i armiqësive do të deklarohej në 24-orëshin e ardhshëm.

Të hënën, Irani nisi një breshëri raketash në Bazën Ajrore Al Udeid të ushtrisë amerikane në Katar, duke shënuar një përshkallëzim dramatik të tensioneve pas sulmeve amerikane në tri lokacione bërthamore iraniane të dielën.

Sulmet e ShBA-së erdhën si pjesë e një sulmi ushtarak izraelit të mbështetur nga ShBA-ja ndaj Iranit që filloi më 13 qershor dhe e shtyu Teheranin të niste sulme hakmarrëse ndaj Izraelit.