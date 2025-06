Vitin e kaluar, Mali i Zi pati numrin më të vogël të fëmijëve të lindur që kur filluan të monitorohen statistikat jetësore, me vetëm 6.964 lindje të gjalla, ndërsa të dhënat tregojnë se 94.000 banorë emigruan nga vendi midis viteve 2011 dhe 2023, mesatarisht 22 persona në ditë.

Kjo u njoftua nga ministri i Mirëqenies Sociale, i Kujdesit Familjar dhe i Demografisë, Damir Gutiq, në seancën konsultative "Trendet Demografike dhe Rritja Natyrore e Popullsisë në Mal të Zi" të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale.

Ai tha se, sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë, Mali i Zi kishte vetëm 0,6 për qind (rreth 3.600 persona) më shumë popullsi në vitin 2023 sesa në vitin 2011.

"Këto janë vetëm 3.488 persona më shumë krahasuar me regjistrimin e vitit 2003, ose rritja natyrore në këto 20 vjet ishte vetëm 174 persona në vit. Veriu i Malit të Zi po përballet me një shpopullim dramatik. Në 12 vitet e fundit, numri i banorëve në veri është ulur me 14,2 për qind, që do të thotë se 25.247 persona janë larguar nga ky rajon. Sot, veriu përbën vetëm 24,5 për qind të popullsisë, ndërsa një e treta e popullsisë sonë jeton në kryeqytet. Ky trend çon në sfida serioze në zhvillimin dhe planifikimin e ekuilibruar", tha Gutiq.

Nga ana tjetër, siç tha ai, qytetet bregdetare po mbipopullohen. Gutiq deklaroi se vlera e shkallës së lindjeve ka qenë në rënie që nga mesi i shekullit të kaluar.

Sipas tij, numri i lindjeve të gjalla ka rënë nën 10.000 që nga viti 1991, ndërsa në vitin 1994 shkalla totale e fertilitetit ra në 2,1 për qind, që, shtoi ai, do të thotë se "si shtet, ne nuk po sigurojmë as riprodhim të thjeshtë të popullsisë".

Milena Vukotiq nga Monstat tha se rritja natyrore në vitin 2024 ishte pozitive dhe arriti në 648. Ajo shtoi se, megjithëse pozitive, rritja natyrore është vazhdimisht në rënie.

"Në vitin 2024, 16 nga 25 komuna regjistruan rritje natyrore negative. Në vitin 2014, dhjetë nga 22 komuna kishin rritje natyrore negative, dhe Cetinja dhe Pljevlja kishin rritjen më të lartë natyrore negative edhe atëherë", tha Vukotić, raporton "Dan" i Podgoricës.