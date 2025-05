Den Afrikanske Union ophæver sanktioner mod Gabon Den Afrikanske Union ophæver sanktioner mod Gabon

AU siger, at Gabons politiske overgangsproces har været “generelt vellykket”, hvilket baner vejen for Gabons fulde tilbagevenden til organisationens arbejde. AU siger, at Gabons politiske overgangsproces har været “generelt vellykket”, hvilket baner vejen for Gabons fulde tilbagevenden til organisationens arbejde.