Udenrigsministre fra BRICS-landene, herunder Kina og Rusland, rettede tirsdag skarp kritik mod den stigende protektionisme på det globale marked under et møde i Rio de Janeiro, hvor Trumps omfattende toldpolitik stod højt på dagsordenen.

Brasiliens udenrigsminister Mauro Vieira, hvis land i øjeblikket har det roterende formandskab for BRICS, udtalte, at den 11 lande store blok understregede sin “klare afvisning” af protektionisme – uden eksplicit at nævne USA’s præsident Donald Trump.

Siden sin tilbagevenden til Det Hvide Hus i januar har Trump indført en generel toldsats på 10 procent mod dusinvis af lande – og mod Kina er satserne på visse varer steget til hele 145 procent. Beijing har svaret igen med told på op til 125 procent på amerikanske produkter.

BRICS-blokken, som blev grundlagt i 2009 af Brasilien, Rusland, Indien og Kina, har siden udvidet sig til at omfatte Sydafrika, Egypten, Etiopien, Indonesien, Iran, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Gruppen er blevet et centralt forum for ikke-vestlige magter.

Selvom udenrigsministrene ikke udstedte en fælles erklæring efter mødet i Rio – tre måneder før topmødet for statslederne – fastslog Vieira, at der var "fuld enighed" om bekymringer over "handelskonflikter og toldpolitik".