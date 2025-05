Over 31.000 stjålne adgangskoder til australske bankkonti er blevet sat til salg online af cyberkriminelle.

Det er ifølge lokale medier tirsdag.

En undersøgelse foretaget af cybersikkerhedseksperter har afsløret, at login-oplysninger til fire af Australiens største banker cirkulerer på beskedtjenesten Telegram og det mørke net, hvilket udgør en alvorlig risiko for svindel, rapporterer Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Lækagen skyldes skadelig software kendt som “infostealer”-malware, som har inficeret brugeres personlige computere og telefoner, fortæller det australske cybersikkerhedsfirma Dvuln, som står bag undersøgelsen.

Ifølge Dvulns stifter, Jamie O’Reilly, er nogle af de inficerede enheder blevet angrebet helt tilbage i 2021 og er stadig sårbare over for nye angreb.

På verdensplan er over 31 millioner enheder blevet ramt af denne type malware. I Australien alene er mere end 58.000 enheder blevet kompromitteret, ifølge cybersikkerhedsfirmaet Hudson Rock.

Tidligere i april kom det også frem, at australske pensionskasser havde været mål for cyberangreb, hvor hackere forsøgte at tilgå konti og begå svindel med stjålne adgangskoder fra 600 medlemmer.