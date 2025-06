Kina har erklæret, at det “på det kraftigste afviser” de amerikanske anklager om, at landet skulle have brudt en aftale om at sænke de høje toldsatser mellem verdens to største økonomier.

I sidste måned blev Beijing og Washington enige om midlertidigt at reducere de ekstremt høje toldsatser mod hinanden i en periode på 90 dage efter forhandlinger mellem topembedsmænd i Genéve.

Men søndag udtalte den amerikanske handelsminister Howard Lutnick til Fox News Sunday, at Beijing ikke følger aftalen ordentligt.

Beijing svarede igen og sagde mandag, at Washington “fremsætter falske anklager" og at de "urimelige" anklager om at Kina har krænket konsensus "står i skarp kontrast til virkeligheden".

“Kina afviser på det kraftigste disse urimelige anklager,” lød det i en officiel udtalelse fra Kinas handelsministerium.

“Mød Kina på halvvejen”

USA’s præsident Donald Trump sagde i sidste uge, at Kina “fuldstændigt havde overtrådt” aftalen, uden at give yderligere detaljer.

Til det svarede Beijings handelsministerium, at Kina er "oprigtig” i implementeringen af den opnåede konsensus.

Washington har “indført en række diskriminerende og restriktive foranstaltninger mod Kina”, lød det, med henvisning til eksportkontrol på chips til kunstig intelligens og annullering af kinesiske studentervisa i USA.

“Vi opfordrer USA til at møde Kina på halvvejen, straks at rette op på sine fejlagtige handlinger og i fællesskab værne om den konsensus, der blev opnået ved handelsforhandlingerne i Genéve”, sagde ministeriet.

Ellers vil Kina fortsat handle “beslutsomt” og iværksætte “stærke tiltag” for at beskytte sine “legitime rettigheder og interesser”, tilføjede ministeriet.