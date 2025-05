Den midlertidige bangladeshiske leder Muhammad Yunus og Japans premierminister Shigeru Ishiba har bekræftet det stadigt dybere strategiske partnerskab under drøftelser i Tokyo, hvor de underskrev nye aftaler om forsvarssamarbejde, rekruttering af arbejdskraft og udviklingsbistand.

Japan lovede 1,063 milliarder dollars i budgetstøtte, jernbane-opgraderinger og tilskud til Bangladesh. Landet bekræftede desuden, at fem patruljebåde vil blive overført til Bangladeshs flåde som en del af det japanske Official Security Assistance program, oplyste Yunus’ presseteam fredag.

De to ledere udtrykte håb om en snarlig færdiggørelse af en aftale om overførsel af forsvarsudstyr og -teknologi.

Som led i det økonomiske samarbejde forpligtede Japans regering og landets private sektor sig til at ansætte mindst 100.000 bangladeshiske arbejdere over de næste fem år under en ny memorandum, der blev underskrevet torsdag.

Fuld støtte til Yunus-regeringen

Yunus er i Tokyo på et fire dage langt besøg, hvor han også deltager i Nikkeis årlige “Future of Asia” forum.

Hans delegation drøftede desuden japanske investeringer i større infrastruktur – herunder en dybvandshavn og projekter under Bay of Bengal Industrial Growth Belt initiativet.

De to lande bekræftede også deres fælles holdning til Rohingya-flygtningekrisen og understregede behovet for en “bæredygtig, sikker, frivillig og værdig” hjemsendelse af fordrevne Rohingyaer til Myanmar.

Bangladesh huser over 1,3 millioner Rohingya-flygtninge i sin sydøstlige Cox’s Bazar-region. De fleste er flygtninge fra Myanmars militæroffensiv i august 2017.

Ifølge The Daily Star gentog Ishiba Shigeru sin fulde støtte til Muhammad Yunus’ ledelse af overgangsregeringen og dens indsats for nationsopbygning, reformer og en fredelig overgang i Bangladesh.

Begge parter bekræftede desuden deres fælles vision om et frit og åbent Indo-Stillehav med fred, stabilitet og fælles velstand som mål.