De europæiske luft- og rumfartsvirksomheder Airbus, Thales og Leonardo, som er i forhandlinger om en mulig fusion af deres satellitaktiviteter, skal onsdag mødes med EU’s konkurrencekommissær Teresa Ribera.

Det fremgår af Europa-Kommissionens dagsorden.

De tre selskaber overvejer at oprette et fælles rumfartsselskab som led i deres forsøg på at skabe konkurrence til Elon Musks Starlink.

Selskaberne er i indledende diskussioner med EU's konkurrencemyndigheder, hvilket typisk er et skridt, der foregår før en officiel anmodning om godkendelse af fusionsaftaler.

Ifølge en kilde til Reuters forventes der imidlertid ikke nogen konkret aftale før langt ud i næste år, da processen endnu er i en meget tidlig fase.

Virksomhedsdirektører mødes normalt med EU's konkurrencechef for at præsentere deres planer og få en fornemmelse af potentielle udfordringer i den regulatoriske proces, herunder eventuelle krav om tiltag for at imødegå konkurrencehensyn.

Airbus' administrerende direktør har udtalt, at han ville være tilfreds, hvis samtalerne med Thales og Leonardo fører til et joint venture i stil med det europæiske missilprojekt MBDA, og håber, at EU's konkurrencemyndigheder vil tage en mere lempelig holdning end tidligere.