Saudi-Arabien og Qatar har meddelt, at de vil dække Syriens udestående gæld på 15 millioner dollars til Verdensbanken for at fremme landets genopbygning.

I en fælles erklæring søndag sagde de to lande, at afviklingen af Syriens udestående gæld til Verdensbanken vil hjælpe med at fremskynde landets genopretning.

"Det vil også give Syrien adgang til finansiel støtte på kort sigt til udvikling af kritiske sektorer, samt teknisk assistance, der kan bidrage til institutionel genopbygning, kapacitetsudvikling og udarbejdelse af politikker til at fremme udviklingen", stod der i erklæringen.

De to lande opfordrede internationale og regionale finansielle institutioner til at "genoptage og udvide deres udviklingsarbejde i Syrien hurtigst muligt, samle deres indsatser og støtte alt, hvad der kan hjælpe det syriske broderfolk med at opnå en lovende fremtid”.

Et administrativt skifte i Syrien

Tidligere på ugen deltog Syriens centralbankchef og finansminister for første gang i over 20 år i forårets møder i IMF og Verdensbanken.

Torsdag sagde IMF's direktør Kristalina Georgieva, at IMF har til hensigt at hjælpe Syrien med at genopbygge sine institutioner og reintegrere landet i den globale økonomi.

Bashar Assad, som styrede Syrien i næsten 25 år, flygtede til Rusland i december, hvilket afsluttede Baath-partiets årtierlange styre, der startede i 1963.

En overgangsregering blev dannet i slutningen af januar, hvilket medførte opløsningen af forfatningen, bevæbnede fraktioner, parlamentet og Baath-partiet.