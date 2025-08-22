WELT
2 Min. Lesezeit
Nord-Stream-Verdächtiger in Italien vor Haftrichter
Nach der Festnahme des Ukrainers prüft ein Gericht, ob der Haftbefehl Bestand hat - normalerweise eine Formsache. Bis zu einer Auslieferung an Deutschland kann es dauern.
Nord-Stream-Verdächtiger in Italien vor Haftrichter
Nord-Stream-Verdächtiger in Italien vor Haftrichter/ Foto: Reuters
vor 9 Stunden

Nach seiner Festnahme in Italien ist einer der mutmaßlichen Drahtzieher bei der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee der Haftrichterin vorgeführt worden. Die Richterin in der norditalienischen Stadt Bologna muss entscheiden, ob der europäische Haftbefehl gegen den 49 Jahre alten Serhij K. Bestand hat. Der Termin verzögerte sich, weil der Ukrainer behauptete, nicht ausreichend Englisch zu sprechen und auf einem weiteren Übersetzer bestand. Die Entscheidung gilt jedoch als Formsache.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Verdächtigen gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Nach Erkenntnissen der deutschen Ermittlungsbehörden gehörte er zu einer Gruppe, die im September 2022 nahe der Ostseeinsel Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 platzierte. Nach seiner Festnahme in der Nähe des Badeorts Rimini an der italienischen Adria-Küste wurde er ins Gefängnis gebracht.

Verdächtiger machte Urlaub

K. wurde in der Nacht zum Donnerstag in der Gemeinde San Clemente im Hinterland von Rimini gefasst. Dort verbrachte er seit Beginn der Woche mit seiner Frau und zwei Kindern im Alter von sechs und neun Jahren seinen Urlaub. Die Bundesanwaltschaft will ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Die Entscheidung über eine Auslieferung soll innerhalb von zwei Monaten fallen. Die italienischen Behörden prüfen, ob er möglicherweise auch an Anschlägen auf Schiffe im Mittelmeer beteiligt war.

Empfohlen

Auf die Spur des Mannes stießen die Carabinieri durch den Abgleich von Meldedaten: In Italien muss jeder Urlauber bei der Anmeldung im Hotel oder in der Ferienwohnung seine Papiere abgeben. Bei der Rückkehr von einem Tagesausflug mit der Familie in seine Unterkunft wurde er dann festgenommen. Nach Angaben der Polizei leistete der Mann keinerlei Widerstand. 

Lecks an Leitungen

Der Anschlag hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Mehrere Sprengungen beschädigten die beiden Pipelines so sehr, dass kein Gas mehr durchgeleitet werden konnte. An drei der insgesamt vier Leitungen wurden Lecks entdeckt. Durch Nord Stream 1 floss zuvor russisches Erdgas nach Deutschland. Nord Stream 2 war infolge des Ukraine-Krieges noch nicht in Betrieb.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us