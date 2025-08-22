WELT
1 Min. Lesezeit
Klimaaktivisten blockieren Finanzinstitute in Oslo
Mit Besetzungen haben Aktivisten gegen Investitionen in Israels Besatzungspolitik und in fossile Energien protestiert. Die Aktionen sind Teil einer zehntägigen Kampagne, die kurz vor der Parlamentswahl den Druck auf Politik und Banken erhöhen soll.
Klimaaktivisten blockieren Finanzinstitute in Oslo
Klimaaktivisten blockieren Finanzinstitute in Oslo/ Foto: DPA
vor 11 Stunden

Klima- und pro-palästinensische Aktivisten, darunter Greta Thunberg, haben in Oslo vorübergehend den Zugang zur norwegischen Zentralbank blockiert und den Hauptsitz der größten Bank des Landes besetzt. Sie wollten damit am Freitag gegen deren Investitionen in Israel und fossile Brennstoffe protestieren. Die Blockaden waren Teil einer rund zehntägigen Kampagne, die Einfluss auf die Parlamentswahl am 8. September nehmen will.

Mitglieder der Gruppe Extinction Rebellion und einer pro-palästinensischen Gruppe blockierten den Zugang zur Zentralbank, die auch den Staatsfonds des Landes verwaltet. In einer Erklärung warfen sie der Zentralbank vor, über den Staatsfonds Investitionen in Unternehmen zu halten, „die die illegale Besetzung und den Genozid in Palästina unterstützen“.

Eine weitere Gruppe besetzte die Lobby der Zentrale der Bank DNB. Die Aktivisten forderten, dass die Bank die Finanzierung der Entwicklung fossiler Brennstoffe einstellt.

Empfohlen

Norwegen ist der größte Öl- und Gasproduzent Westeuropas. Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist das skandinavische Land Deutschlands wichtigster Energielieferant. Norwegen steht regelmäßig für seine große Förderung fossiler Brennstoffe in der Kritik. Die Produktion soll in den kommenden Jahren beibehalten werden.

Klimaaktivisten um Thunberg hatten in den vergangenen Tagen bereits die Zugänge zu einer wichtigen Ölraffinerie in Norwegen ebenso blockiert wie eine zentrale Verkehrsader in Oslo und den Eingang zu einer DNB-Filiale.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us