Für seine Bemühungen, ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kreml-Chef Wladimir Putin zu organisieren, hat US-Präsident Donald Trump ein Beispiel aus der Küche herangezogen. „Wir werden sehen, ob Putin und Selenskyj zusammenarbeiten werden“, sagte Trump am Freitag vor Journalisten in Washington. „Wissen Sie, es ist ein bisschen wie Öl und Essig. Sie kommen nicht allzu gut miteinander aus, aus offensichtlichen Gründen.“

„Wir werden sehen“, ob er an einem solchen Treffen teilnehmen müsste, sagte Trump weiter. Im Rahmen seiner diplomatischen Friedensbemühungen für die Ukraine will der US-Präsident erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 ein bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskyj organisieren.