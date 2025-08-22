WELT
Trump: Treffen Putin-Selenskyj ist so schwierig wie das Mischen von „Öl und Essig“
US-Präsident Donald Trump will ein erstes Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin seit Beginn des Ukraine-Krieges vermitteln. Doch Moskau stellt klar, dass ein solcher Gipfel derzeit nicht geplant ist.
US-Präsident Donald Trump/ Foto: AP
vor 18 Stunden

Für seine Bemühungen, ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kreml-Chef Wladimir Putin zu organisieren, hat US-Präsident Donald Trump ein Beispiel aus der Küche herangezogen. „Wir werden sehen, ob Putin und Selenskyj zusammenarbeiten werden“, sagte Trump am Freitag vor Journalisten in Washington. „Wissen Sie, es ist ein bisschen wie Öl und Essig. Sie kommen nicht allzu gut miteinander aus, aus offensichtlichen Gründen.“

„Wir werden sehen“, ob er an einem solchen Treffen teilnehmen müsste, sagte Trump weiter. Im Rahmen seiner diplomatischen Friedensbemühungen für die Ukraine will der US-Präsident erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 ein bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskyj organisieren.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte allerdings am Freitag, es sei „kein Treffen geplant“. Putin sei „bereit, Selenskyj zu treffen, wenn die Agenda für einen solchen Gipfel fertig ist“, sagte Lawrow dem US-Sender NBC. Dies sei aber „überhaupt nicht“ der Fall. Selenskyj hatte Putin zuvor vorgeworfen, der „Notwendigkeit“ eines direkten Treffens für Friedensverhandlungen auszuweichen.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
