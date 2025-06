Beim Champions-League-Finale am Samstag haben Fans von Paris Saint-Germain (PSG) ein Banner mit der Botschaft „Stoppt den Genozid in Gaza“ entrollt. Kurz nachdem Achraf Hakimi in der 12. Minute gegen seinen ehemaligen Club Inter Mailand das 1:0 erzielt hatte, hielten die PSG-Fans das Transparent hoch. Wenig später traf Désiré Doué zum 2:0. Die Franzosen besiegten mit 5:0 das italienische Team und gewannen den ersten CL-Titel der Vereinsgeschichte.

Bereits vor dem Spiel hatten Tausende PSG-Fans in München für Palästina demonstriert. Mit palästinensischen Fahnen und Parolen wie „Wir sind alle Kinder Gazas“ zogen sie durch die Straßen.

PSG-Anhänger sind bekannt für ihre kritische Haltung gegenüber dem israelischen Vernichtungskrieg in Gaza. Bereits im November hatten sie beim CL-Spiel gegen Atlético Madrid ein riesiges Banner mit der Aufschrift „Free Palestine“ gezeigt.

Israels nahezu dreimonatige Blockade des Gazastreifens hat die mehr als zwei Millionen Einwohner laut UN-Welternährungsprogramm in eine Hungersnot gedrängt.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs im Oktober 2023 wurden nach palästinensischen Angaben über 54.000 Menschen getötet – die Mehrheit davon Frauen und Kinder. Große Teile des Gazastreifens liegen in Trümmern, nahezu die gesamte Bevölkerung wurde vertrieben.