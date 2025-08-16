NAHOST
UN: Israel tötete mindestens 1760 Hilfesuchende in Gaza
Todesfalle GHF: Auf der Suche nach humanitärer Hilfe werden verzweifelte Palästinenser in Gaza von israelischen Soldaten ins Visier genommen. Dabei sind nach UN-Angaben bisher Hunderte Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden.
Gaza, 04.08.2025 / Foto: Abdel Kareem Hana/AP
16. August 2025

Im Gazastreifen sind UN-Angaben zufolge seit Ende Mai mindestens 1760 hilfesuchende Menschen getötet worden. Das UN-Menschenrechtsbüro für die palästinensischen Gebiete warf der israelischen Armee am Freitag vor, für „die meisten dieser Tötungen“ verantwortlich zu sein. In den betroffenen Zonen hielten sich zwar auch andere bewaffnete Kämpfer auf, die UNO habe aber „keine Informationen über ihre Beteiligung an den Tötungen“.

994 Menschen seien in der Nähe von Verteilzentren der von Israel koordinierten Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) getötet worden, erklärte das UN-Menschenrechtsbüro weiter. 766 Menschen seien entlang der Routen der Hilfskonvois getötet worden. Am 1. August hatte das UN-Büro noch 1373 Todesfälle seit Ende Mai im Zusammenhang mit Hilfslieferungen im Gazastreifen vermeldet. 

Israel tötete 23 Menschen an einem Tag

Nach Angaben der Zivilschutzbehörde im Gazastreifen wurden am Freitag 23 Menschen bei israelischen Angriffen getötet, zwölf von ihnen sollen demnach auf humanitäre Hilfe gewartet haben. Das israelische Militär teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, es werde diese Angaben überprüfen. Der Gazastreifen ist für ausländische Journalisten nicht zugänglich, weil Israel ihnen den Zugang verwehrt. Palästinensische Medienschaffende in Gaza sind Angriffen Israels ausgesetzt. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump dafür ausgesprochen, dass Israel Reportern Zugang zum Gazastreifen gewähren soll. 

Das israelische Sicherheitskabinett hatte vor einer Woche eine Ausweitung der Invasion im Gazastreifen beschlossen. Das Militär will nach eigenen Angaben die Stadt Gaza und die in Al-Mawasi im Zentrum des Gazastreifens liegenden Flüchtlingslager besetzen.

Israel führt seit Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza, der von palästinensischer Seite und Menschenrechtsorganisationen als Völkermord eingestuft wird. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in Gaza bislang mehr als 61.820 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Demnach wurden mindestens 155.275 Menschen verletzt.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
