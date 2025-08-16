Nach Angaben der Zivilschutzbehörde im Gazastreifen wurden am Freitag 23 Menschen bei israelischen Angriffen getötet, zwölf von ihnen sollen demnach auf humanitäre Hilfe gewartet haben. Das israelische Militär teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, es werde diese Angaben überprüfen. Der Gazastreifen ist für ausländische Journalisten nicht zugänglich, weil Israel ihnen den Zugang verwehrt. Palästinensische Medienschaffende in Gaza sind Angriffen Israels ausgesetzt. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump dafür ausgesprochen, dass Israel Reportern Zugang zum Gazastreifen gewähren soll.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte vor einer Woche eine Ausweitung der Invasion im Gazastreifen beschlossen. Das Militär will nach eigenen Angaben die Stadt Gaza und die in Al-Mawasi im Zentrum des Gazastreifens liegenden Flüchtlingslager besetzen.

Israel führt seit Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza, der von palästinensischer Seite und Menschenrechtsorganisationen als Völkermord eingestuft wird. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in Gaza bislang mehr als 61.820 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Demnach wurden mindestens 155.275 Menschen verletzt.