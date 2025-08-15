Die humanitäre Katastrophe in Palästina steht längst im grellen Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit, und es wird von Tag zu Tag schwerer, diese Realität zu ignorieren. Die Zerstörung im Gazastreifen ist längst nicht mehr nur eine regionale Krise, sondern eine globale Prüfung des moralischen Gewissens. Persönlichkeiten von Weltrang, die einst schwiegen, erheben nun ihre Stimmen. Zuletzt forderte Madonna den Papst auf, Gaza zu besuchen, „bevor es zu spät ist“. Selbst in der westlichen Welt verlangen führende Politiker inzwischen ein Ende der israelischen Angriffe sowie ein Ende des Hungers und der humanitären Katastrophe in Palästina. Diese Forderungen sind aus der rein politischen Rhetorik herausgetreten und haben sich in konkrete diplomatische Schritte verwandelt.

Von den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben inzwischen 147 Palästina offiziell anerkannt – das entspricht fast drei Vierteln der internationalen Gemeinschaft. Und die Zahl wächst rasant. Seit dem 7. Oktober 2023 haben sich unter anderem europäische Länder wie Irland, Norwegen, Spanien und Slowenien angeschlossen, ebenso Armenien, Mexiko, Jamaika, Trinidad und Tobago, Barbados und die Bahamas. Besonders bemerkenswert sind jedoch die jüngsten Ankündigungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Keir Starmer. Macron erklärte, Frankreich sei bereit, Palästina anzuerkennen, während Starmer ankündigte, bei der UN-Generalversammlung im September diesen Schritt zu gehen, sollte Israel keine glaubwürdigen Schritte zur Deeskalation unternehmen. Zum ersten Mal seit Jahren wird die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung nicht nur bekräftigt, sondern ernsthaft politisch untermauert.

Inmitten dieses internationalen Wandels drohte Deutschland lange Zeit zu den wenigen westlichen Staaten zu gehören, die Israel weiterhin bedingungslos unterstützen – und damit in der globalen Diplomatie zu isolieren. Doch in den vergangenen Wochen sind bemerkenswerte Brüche in dieser Linie sichtbar geworden.

Merz’ Entscheidung: Debatte um die Staatsräson

Die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz, den Waffenexport nach Israel einzuschränken, markiert einen Wendepunkt in der deutschen Außenpolitik. Seit Jahrzehnten gilt im Rahmen der „Staatsräson“ die Sicherheit Israels als unantastbares Prinzip deutscher Politik. Doch Merz’ Entscheidung, unter Berufung auf den „Plan der israelischen Regierung, den Gazastreifen zu besetzen“, die Rüstungsexporte zu begrenzen, zeigt, dass die Grenzen dieses Prinzips erstmals konkret ausgelotet werden.

Merz wählte deutliche Worte: „Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der versucht wird, ausschließlich mit militärischen Mitteln jetzt gelöst zu werden“, sagte er der ARD, „der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte. Der eine Evakuierung der ganzen Stadt Gaza zur Voraussetzung hat. Wohin sollen diese Menschen gehen? Das können wir nicht, das tun wir und das werde ich auch nicht tun.“ Diese Worte fanden nicht nur innenpolitisch, sondern auch international Widerhall. Der Kanzler betonte, dass die Freundschaft zu Israel nicht bedeute, jede Entscheidung der israelischen Regierung zu unterstützen.

Die Entscheidung löste innerhalb von CDU und CSU heftige Debatten aus. Einige Parteimitglieder sehen darin einen „historischen Bruch“, während Historiker und Politikwissenschaftler sie als mit den deutschen Werten vereinbar und langfristig sicherheitsfördernd bewerten. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann erklärte, wer für die Sicherheit Israels sei, könne nicht für eine vollständige militärische Eroberung Gazas sein.