Vor dem Wochenende wird es nochmal heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchstwerten von 31 bis 37 Grad, im Norden und Nordwesten 25 bis 31 Grad. Ab dem Mittag gibt es dann „einzelne, teils aber kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen“ - besonders im Süden und in der Mitte Deutschlands.

Etwas Abkühlung ist in Sicht: Am Freitag gelangen zwar laut DWD noch „heiße bis sehr heiße und feuchte Luftmassen in den größten Teil Deutschlands“. Zum Wochenende breitet sich dann aber von Nordwesten weniger heiße Luft aus.

Rotes Kreuz: Obdachlose brauchen Wasser und Schatten

Verbände haben angesichts der Hitze auf die besondere Gefährdung obdachloser Menschen an heißen Tagen hingewiesen. „Obdachlosen Menschen mangelt es an geschützten Rückzugsräumen sowie Zugang zu Trinkwasser“, sagte DRK-Präsidentin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hitzeschutzmaßnahmen zu ihrem Schutz würden „an vielen Stellen auch der gesamten Bevölkerung zugutekommen“. So brauche es etwa „ausreichend Trinkwasserstellen und schattige Plätze an gut zugänglichen Orten“. „Erstrebenswert wäre es zudem, dass es auch im Sommer ausreichende und hitzeresistente Notunterkünfte für obdachlose Menschen gibt.“