GESELLSCHAFT
2 Min. Lesezeit
Heute wird es nochmal richtig heiß
Schwüle Hitze hält sich seit Tagen in Deutschland. Am Freitag soll sich das aber langsam ändern.
Heute wird es nochmal richtig heiß
Foto: Lisi Niesner/REUTERS (Archiv)
15. August 2025

Vor dem Wochenende wird es nochmal heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchstwerten von 31 bis 37 Grad, im Norden und Nordwesten 25 bis 31 Grad. Ab dem Mittag gibt es dann einzelne, teils aber kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen - besonders im Süden und in der Mitte Deutschlands. 

Etwas Abkühlung ist in Sicht: Am Freitag gelangen zwar laut DWD noch heiße bis sehr heiße und feuchte Luftmassen in den größten Teil Deutschlands. Zum Wochenende breitet sich dann aber von Nordwesten weniger heiße Luft aus. 

Rotes Kreuz: Obdachlose brauchen Wasser und Schatten 

Verbände haben angesichts der Hitze auf die besondere Gefährdung obdachloser Menschen an heißen Tagen hingewiesen. Obdachlosen Menschen mangelt es an geschützten Rückzugsräumen sowie Zugang zu Trinkwasser, sagte DRK-Präsidentin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hitzeschutzmaßnahmen zu ihrem Schutz würden an vielen Stellen auch der gesamten Bevölkerung zugutekommen. So brauche es etwa ausreichend Trinkwasserstellen und schattige Plätze an gut zugänglichen Orten. Erstrebenswert wäre es zudem, dass es auch im Sommer ausreichende und hitzeresistente Notunterkünfte für obdachlose Menschen gibt.

Empfohlen

Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Welskop-Deffaa, wies gegenüber dem RND neben der Hilfe für Betroffene auch auf die nötige gesellschaftliche Empathie hin: In der prallen Hitze sehen wir im Crack-Koma auf der Straße liegende Menschen, die nicht nur der Sonne, sondern auch Gewalt schutzlos ausgeliefert sind. Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass auch in Deutschland Forderungen nach Vertreibung obdachloser verzweifelter Menschen aus dem Stadtgebiet laut werden, wie sie in den USA gerade präsidiale Unterstützung finden.

Städtetag hofft auf Aktionsplan 

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Christian Schuchardt, hoffte gegenüber dem RND, dass der Nationale Aktionsplan Wohnungslosigkeit das Thema Hitze stärker in den Blick nehme. Auch Bund und Länder können konkrete Maßnahmen verabreden. Das darf nicht nur an den Kommunen hängenbleiben. Städte achteten etwa auf Trinkwasserbrunnen, mehr schattenspendende Bäume, Frischluftschneisen und begrünte Fassaden und Dächer, damit sich die Orte weniger aufheizen. Zudem gebe es konkrete Hilfe für Obdachlose bei Hitze, etwa Wasser, Sonnencreme und Sonnensegel an manchen Orten.

QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us