Flugreisende von und nach Spanien müssen sich wegen eines Streiks des Bodenpersonals auf Verspätungen und Probleme mit dem Gepäck einstellen. Am Morgen traten Beschäftigte des zu Ryanair gehörenden Unternehmens Azul Handling an den größeren Flughäfen des Landes in den Ausstand.

Flugreisende sollten sich rechtzeitig informieren, ob ihr Flug stattfindet oder Verspätung hat und früher als normal zum Flughafen kommen, da die Gepäckaufgabe und die Sicherheitsprüfung zeitraubender als normal sein könnten.

Streik könnte fortgesetzt werden

Die Beschäftigten fordern bei dem Streik, der zunächst bis Sonntag dauern sollte und gegebenenfalls jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag bis zum Jahresende fortgesetzt werden soll, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. Ab Samstag hat auch das Handlingunternehmen Menzies, das für mehrere Fluglinien arbeitet, Streiks an den Wochenenden bis Ende August angekündigt.