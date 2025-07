Der Funk-Youtube-Kanal „MrWissen2Go“ hat am Freitag das Video „Deutsche Umweltaktivisten im Krieg in Syrien“ offline genommen. PKK-Sympathisanten hatten zuvor in den sozialen Medien negative Kommentare zum Beitrag verfasst. Funk ist ein Online-Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF.

FDP-Politiker Tobias Huch hatte dem Funk-Kanal vorgeworfen, „Erdoğan-Propaganda“ zu betreiben. Die Quellen zum Video seien scheinbar „TRT Deutsch, die AKP und die MHP gewesen“, so Huch. Der PKK-Sympathisant Civan Akbulut hatte von „antikurdischem Rassismus“ und „Relativierung islamistischer Milizen“ gesprochen.

Youtuber Mirko Drotschmann behauptete daraufhin, das Team hätte „differenzierter vorgehen müssen“. Das Video soll nun überarbeitet und anschließend wieder hochgeladen werden.

Im Video geht es um radikale Umweltaktivisten in Deutschland, die sich der Terrorgruppe PKK/YPG in Syrien angeschlossen haben. Die Aktivisten kommen mehrheitlich aus der Szene um den sogenannten Hambacher Forst, heißt es im Video. Laut dem Pressesprecher des Landeskriminalamts NRW organisieren diese zusammen mit PKK-Anhängern Demonstrationen.