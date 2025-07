In einer Twitter-Umfrage der Nachrichtenagentur Anadolu haben sich 92,5 Prozent der Befragten gegen eine türkische Zustimmung zum schwedischen NATO-Beitritt ausgesprochen. Auf die Frage „Sollte Türkiye den Antrag Schwedens auf NATO-Mitgliedschaft unterstützen?“ antworteten insgesamt 50.155 Personen. Nur 7,5 Prozent sprachen sich dafür aus. Das Ergebnis der 24-stündigen Umfrage wurde am Montag veröffentlicht.

Die Umfrage erfolgte im Zusammenhang mit der jüngsten Koranverbrennung in Schweden durch Rasmus Paludan, dem Vorsitzenden der rechtsextremen Stram-Kurs-Partei in Dänemark. Auch sorgte die schwedische Genehmigung für Demonstrationen von Anhängern der Terrororganisation PKK in Stockholm für Empörung in Türkiye. Ankara hatte sowohl die von Schweden genehmigte Koranverbrennung als auch die PKK/YPG-Demonstrationen unter Polizeischutz scharf verurteilt. Der bevorstehende Besuch des schwedischen Verteidigungsministers in Ankara wurde daraufhin abgesagt.

Türkiye sieht durch die jüngsten Vorfälle eine „klare Verletzung“ des dreigliedrigen NATO-Memorandums mit Schweden und Finnland. Darin versprachen die beiden nordischen Länder, gegen die Terrororganisation PKK/YPG innerhalb ihrer Staatsgrenzen vorzugehen.

Der schwedische Außenminister Tobias Billström hatte sich am Montag besorgt über die Auswirkungen der provokativen Aktionen auf die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts geäußert. Dennoch verteidigte Billström die extremistischen Proteste in seinem Land als „freie Meinungsäußerung“.