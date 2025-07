Eine Gruppe von sieben Männern hat in Merseburg bei Halle eine Familie mit Migrationshintergrund angegriffen. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 19 und 33 Jahren hätten die drei Personen am Samstag im Zuge einer Auseinandersetzung zunächst ausländerfeindlich beleidigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Anschließend sei es auch zu körperlichen Angriffen gegen die Familie gekommen. Passanten mischten sich schließlich ein und setzten Reizstoff gegen die Angreifer ein. Dabei wurden vier Angreifer verletzt. Eine medizinische Behandlung der Familie war nach Angaben der Polizei nicht notwendig. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Bei den mutmaßlichen Angreifern handelt es sich offenbar um Anhänger des Fußballclubs Hallescher FC, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ am Sonntag berichtete. Vermutlich hatten sie zuvor im Stadion die Niederlage des HFC gegen Zwickau verfolgt. Dem Bericht zufolge sind die sieben Angreifer der Polizei namentlich bekannt. Ob sich die couragierten Passanten für den Einsatz des Reizgases verantworten müssen, ist nach Angaben der Polizei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Jeder Fünfte in Deutschland Opfer von Rassismus

Erst vergangenen Freitag kam es im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus zu einem rassistischen Vorfall. Ein 33-Jähriger hatte in einem Mehrfamilienhaus mit einem Luftgewehr um sich geschossen. Dabei verletzte er seine türkischstämmigen Nachbarn (TRT Deutsch berichtete). Anschließend versuchte er, das Mehrfamilienhaus niederzubrennen. Angehörige vermuten einen rassistischen Hintergrund. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Rassistisch motivierte Gewalt und Diskriminierung gehören zum Alltag vieler Menschen mit Migrationshintergrund. Jede oder jeder Fünfte hat Rassismus schon am eigenen Leib erfahren. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Bundesregierung von Anfang Januar hervor. Auch die Statistik des Bundeskriminalamts über politisch motivierte Kriminalität 2021 spricht eine klare Sprache: Unter 21.964 Straftaten waren 1042 Gewalttaten aus dem rechten Milieu, von denen wiederum zwei Drittel rassistisch motiviert waren. Die unabhängigen Opfer-Beratungsstellen meldeten für 2021 einen Anstieg um 350 rassistisch motivierte Angriffe.