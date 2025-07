Die Frauenbeschäftigungsquote in Türkiye hat im vergangenen Jahr mit 30,4 Prozent einen neuen Höchststand erreicht. Somit sind aktuell rund zehn Millionen Frauen im Land erwerbstätig, wie das türkische Statistikinstitut (TÜIK) am Freitag mitteilte.

Die Beschäftigungsquote von Frauen hatte im Jahr 2021 bei rund 28 Prozent gelegen – mit rund neun Millionen erwerbstätigen Frauen. Die Quote gibt an, wie viel Prozent der weiblichen Bevölkerung im erwerbstätigen Alter beschäftigt ist.

Zwischen den Jahren 2005 und 2022 hat sich die Zahl der beschäftigten Frauen in Türkiye mehr als verdoppelt. 2005 waren landesweit noch rund 4,7 Millionen Frauen beschäftigt, was einer Erwerbsquote von 19,4 Prozent entspricht. Experten sehen in den neuen Anreizmechanismen einen Hauptgrund für den stetigen Anstieg der Erwerbstätigenquote von Frauen im türkischen Arbeitsmarkt.