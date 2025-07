Türkiye und Großbritannien wollen im ersten Halbjahr 2024 Verhandlungen über die Ausweitung ihres Freihandelsabkommens (FTA) führen. „Wir werden den Umfang des FTA erweitern“, sagte der türkische Botschafter in Großbritannien, Osman Koray Ertaş, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Anadolu (AA). Eine Aktualisierung des Abkommens werde den Handel zwischen den beiden Ländern weiter fördern und damit die türkischen Exporteure in der Region stärken, so Ertaş.

Das bestehende Freihandelsabkommen, das im Dezember 2020 unterzeichnet wurde, deckt vor allem Industriegüter ab. Nach dem Brexit trug das Abkommen dazu bei, Kontinuität für Unternehmen und Sicherheit für Lieferketten zu gewährleisten. Wichtige Bereiche wie Dienstleistung und Digitalisierung sind jedoch nicht abgedeckt.

Ertaş betonte auch eine wachsende Bedeutung der Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie zwischen beiden Ländern. Türkische Rüstungsunternehmen zeigten Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit Großbritannien. Ein Beispiel dafür sei die Übernahme von AEI Systems durch CANiK, so Ertaş. AEI Systems ist einer der weltweit führenden Hersteller von Mittelkaliberwaffen.

Neben der Verteidigungsindustrie sei auch der Tourismus hervorzuheben. Im vergangenen Jahr hätten rund 3,4 Millionen britische Touristen Türkiye besucht, sagte Ertaş. Viele davon seien Gesundheitstouristen gewesen. „Großbritannien ist für uns ein sehr wichtiges Zielland im Tourismus. Die Zahlen bis Mai dieses Jahres sind ermutigend. Es gibt einen Zuwachs von rund 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, fügte der Botschafter hinzu.