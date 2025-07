Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben ein kriminelles Schleppernetzwerk zerschlagen, mit dem Menschen aus Syrien nach Europa geschleust wurden. In Zusammenarbeit mit der deutschen Bundespolizei und Europol sei es gelungen, die Logistik einer „kriminellen Organisation“ zu zerschlagen, die „Menschenhandel mit syrischen Migranten“ betrieben habe, erklärten die Ermittler am Sonntag. Insgesamt 19 Menschen seien festgenommen worden, sechs von ihnen befänden sich in Untersuchungshaft.

Den Ermittlern zufolge bezahlten die Migranten umgerechnet 20.000 Euro pro Kopf, um nach Europa zu gelangen. Sie seien zunächst von Syriens Nachbarland Libanon aus nach Ägypten geflogen. Von dort hätten sie ihren Weg auf dem Landweg über Libyen und Tunesien nach Algerien fortgesetzt und seien dann per Boot über das Mittelmeer an die spanische Küste gebracht worden.

Die Migranten wurden der spanischen Polizei zufolge anschließend nach Madrid, Cuenca oder Toledo gefahren und unter miserablen Bedingungen untergebracht. Schließlich hätten sie die Wahl gehabt, in Spanien zu bleiben oder für 1000 Euro nach Deutschland oder 2000 Euro nach Norwegen weitergeschleust zu werden. Die Beträge für die Schleusungen seien über das Hawala-System gezahlt worden, bei dem Bargeld anonym gegen eine Provision transferiert wird.

Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs mit bis heute mehr als 500.000 Toten haben Millionen Syrer ihr Land in Richtung Europa verlassen. Hauptzielland ist dabei Deutschland.