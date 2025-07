Deutscher Lehrerverband lehnt Handy-Verbot an Schulen ab

Die britische Regierung will ein Handyverbot an Schulen einführen. Ein solches Komplettverbot hält der deutsche Lehrerverband für falsch und weist auf den Nutzen hin. Ablenkung habe es auch in der analogen Zeit gegeben, sagt Verbandschef Düll.