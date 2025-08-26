WELT
2 Min. Lesezeit
Trump dämpft Erwartungen an mögliches Putin-Selenskyj-Treffen
Ist die Trumpsche Euphorie verflogen? Nach dem Ukraine-Gipfel in den USA war sich der US-Präsident sicher, dass es zu einem Treffen von Putin und Selenskyj kommt. Auch das Weiße Haus zeigte sich zuversichtlich. Doch jetzt kommen offenbar Zweifel auf.
Foto: Alex Brandon/AP
26. August 2025

US-Präsident Donald Trump hat sich zurückhaltender zu einem möglichen Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert. „Ich weiß nicht, ob sie sich treffen werden. Vielleicht werden sie es tun. Vielleicht auch nicht“, sagte der Republikaner in Washington auf Nachfrage von Journalisten.

In der vergangenen Woche hatte seine Sprecherin Karoline Leavitt noch auf wiederholtes Nachhaken von Journalisten erklärt, Putin habe einem direkten Treffen mit Selenskyj in den kommenden Wochen zugestimmt.

Trump verwies nun auf die Spannungen zwischen den beiden Präsidenten. „Zwischen den beiden Männern herrscht eine enorme persönliche Abneigung“, sagte er. Ob es tatsächlich zu einer Begegnung komme, liege an Putin und Selenskyj. Er halte es jedoch für angemessen, dass die beiden zunächst miteinander sprächen – „meiner Meinung nach bevor ich ein Treffen habe und wahrscheinlich den Deal abschließe“. Zugleich betonte er: „Sie würden mich gern bei dem Treffen dabeihaben. Ich habe gesagt: Ihr solltet das selbst regeln. (...) Es ist nicht unsere Sache.“

Nach Selenskyjs Besuch im Weißen Haus vor einer Woche hatte Putin in Moskau erklären lassen, dass Russland bereit sei, die bilateralen Kontakte bei den Verhandlungen mit der Ukraine auf eine höhere Ebene zu stellen – etwa auf Ebene der Außenminister. Trump ging nach einem Telefonat mit Putin dagegen davon aus, dass der Kremlchef sich persönlich mit Selenskyj treffen werde.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte zuletzt, ein solches Treffen könne allenfalls ein Abkommen am Ende von Verhandlungen besiegeln. Zunächst müssten Moskau und Kiew aber eine Einigung auf einen Frieden erzielen.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
