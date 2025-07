Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hat den türkischen Verteidigungsminister Yaşar Güler in Baku empfangen. Alijew und Güler erklärten am Dienstag, dass sich die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Türkiye in allen Bereichen, auch im militärischen, erfolgreich entwickeln.

Sie lobten die gemeinsamen aserbaidschanisch-türkischen Militärübungen „Mustafa Kemal Atatürk 2023“ und erklärten, die Militärs beider Länder hätten „hohe Professionalität und Fähigkeiten“ gezeigt. Güler erwähnte auch, dass die Übungen mit dem 100. Geburtstag des aserbaidschanischen Staatschefs Heidar Alijew zusammenfielen.

Alijew und Güler sprachen auch über die Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans und das Ende des Karabach-Konflikts nach den Anti-Terror-Operationen im vergangenen Monat.

