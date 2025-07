Türkiye hat eine dreitägige Militärübung mit Aserbaidschan am Dienstag fortgesetzt. Insgesamt 3000 Soldaten aus beiden Ländern nahmen an dem Manöver auf aserbaidschanischen Territorien teil. Die Übungen finden in der Hauptstadt Baku, in der autonomen Republik Nachitschewan und in Berg-Karabach statt.

Wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte, kamen dabei türkische F-16-Kampfflugzeuge und Bayraktar-TB2-Drohnen zum Einsatz. Neben dem türkischen Verteidigungsminister Yaşar Güler und seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Zakir Hasanov war auch der tadschikische Verteidigungsminister Scherali Mirzo anwesend.

Erklärtes Ziel ist es, die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beiden Partnerländern zu stärken, die ethnisch, sprachlich und kulturell miteinander verwandt sind.

Aserbaidschan hatte im September die Region Berg-Karabach komplett von armenischen Separatisten befreit. Türkiye sprach seine Unterstützung für die Militäroperation aus.