Begleitet von heftigen Vorwürfen gegen Israels Armee ist am Sonntag eine der drei versehentlich von israelischen Soldaten getöteten Geiseln der Hamas beerdigt worden. An der Trauerfeier im Kibbuz Schefajim nördlich von Tel Aviv nahmen Dutzende Angehörige des 26-jährigen Alon Schamris teil. Dessen Bruder Ido warf der israelischen Armee vor, Alon „im Stich gelassen und ermordet“ zu haben.

„Jene, die Dich im Stich gelassen haben, haben Dich auch noch ermordet, nach allem, was Du richtig gemacht hast“, sagte Ido Schamris. „Du hast 70 Tage in der Hölle überlebt“, sagte Schamris Mutter Dikla in ihrer Grabrede. „Noch einen Augenblick und Du wärst in meinen Armen gewesen.“

Nach Armeeangaben waren Schamris, Jotam Haim und Samer El-Talalka - drei Männer im Alter zwischen 25 und 28 Jahren - am Freitag von Israel getötet worden, obwohl sie eine weiße Fahne trugen und auf Hebräisch um Hilfe riefen. Demnach hielten die Soldaten sie für eine Bedrohung und eröffneten das Feuer. Israelischen Medien zufolge wurde Talalka bereits am Samstag beigesetzt, die Beerdigung für Haim war für Montag geplant.

Armeesprecher Richard Hecht sagte am Sonntag, die Todesfälle würden untersucht und die Soldaten hätten „die Einsatzregeln verletzt“.

Israel hat mehr als 19.000 Palästinenser getötet

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza bisher mehr als 19.000 Menschen durch Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.