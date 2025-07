Türkiye hat bei grenzüberschreitenden Anti-Terror-Operationen im Irak und in Syrien mehrere PKK/KCK-Terroristen ausgeschaltet. Die Zahl der außer Gefecht gesetzten Terroristen werde auf 33 geschätzt, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Samstag mit.

Aus Sicherheitskreisen verlautete, bei einer Operation im Irak sei ein hochrangiger Terrorist namens Faik Aydın, Deckname Renas Raperin, „neutralisiert“ worden. Das bedeutet, dass der Terrorist sich entweder ergeben hat, getötet oder festgenommen wurde.

Der PKK-Funktionär soll die lokale Bevölkerung in der irakischen Region Sulaymaniyah unter Druck gesetzt haben, sich der Terrorgruppe anzuschließen. Außerdem soll er neue Kämpfer aus Europa rekrutiert haben. Der türkische Nachrichtendienst MIT habe ihn 160 Kilometer hinter der türkisch-irakischen Grenze ins Visier genommen.

Nach Angaben türkischer Quellen war Aydın nach jahrelangen Aktivitäten in mehreren europäischen Ländern seit 2015 in den bewaffneten Reihen der Terrormiliz im Nordirak tätig. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation vor.

Anti-Terror-Einsätze in Irak und Syrien verstärkt

Bei einem anderen Einsatz im Nordirak wurden weitere Terroristen „neutralisiert“, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte. Die Zahl der neutralisierten Terroristen im Nordirak soll sich nach dem jüngsten PKK-Anschlag am Freitag mit neun getöteten türkischen Soldaten nach ersten Schätzungen auf 23 erhöht haben, hieß es weiter.

Im Norden Syriens seien zudem neun PKK/YPG-Terroristen bei dem Versuch, in die Operationszone „Friedensquelle“ einzudringen, außer Gefecht gesetzt worden.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von über 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die PKK verfügt über Ableger in Syrien, im Irak und im Iran und nutzt diese Länder als Rückzugsgebiete.