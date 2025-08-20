Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Israels umstrittenen Plan zur vollständigen Besetzung Gazas als „inakzeptabel“ bezeichnet. Auch die humanitäre Krise in Gaza war Thema beim Telefonat mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof, wie die Kommunikationsdirektion in Ankara am Mittwoch mitteilte.

Im Gespräch wurden demnach sowohl die bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und den Niederlanden als auch regionale und internationale Fragen erörtert. Erdoğan sagte laut Mitteilung, es sei erfreulich, dass sich die Partnerschaft zwischen beiden Ländern vertiefe und die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werde –, besonders in der Verteidigungsindustrie. Zudem habe er bekräftigt, dass Türkiye seine Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg fortsetzen und für eine gerechte und dauerhafte Friedenslösung eintreten werde.