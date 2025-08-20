Türkiye hat an den Landgrenzen zu Syrien den regulären Passbetrieb aufgenommen. Der Schritt gilt als Teil des Normalisierungsprozesses nach dem Sturz des Baath-Regimes und dem Übergang des Landes zu einer Übergangsverwaltung.

Wie das türkische Innenministerium am Mittwoch auf der Plattform NSosyal mitteilte, können türkische Staatsbürger sowie syrische Staatsangehörige mit einer Drittstaatsbürgerschaft die Grenzübergänge nutzen. Ausgenommen bleiben Übergänge in der Operation-Friedensquelle-Zone.

Mit der Flucht von Baschar al Assad nach Russland am 8. Dezember endete die fast 25-jährige Herrschaft des Machthabers und das seit 1963 bestehende Baath-Regime. Im Januar übernahm eine Übergangsregierung unter Präsident Ahmed al Sharaa die Verantwortung.

Über ein Jahrzehnt Krieg hatte Millionen Syrer ins Ausland gezwungen. Nun kehrt sich die Entwicklung um: Grenzübergänge, die lange als Fluchtrouten dienten, werden zunehmend für Rückkehrer genutzt.

Handelsrouten belebt