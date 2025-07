Der Westen hat sehr hart auf die Invasion des Kremls in der Ukraine reagiert und eine beispiellose Reihe restriktiver Maßnahmen ergriffen, die Russland zum am stärksten sanktionierten Land der Welt machen. Die Sanktionen sollten die Fähigkeit Russlands schwächen, den Krieg zu finanzieren, und richten sich insbesondere gegen die politische, militärische und wirtschaftliche Elite, die für die Invasion verantwortlich ist.

Nach Kriegsbeginn haben die USA und die EU Sanktionen verhängt. Zu diesen Maßnahmen Verbote von Transaktionen mit Russlands größten Staatsbanken ebenso wie Verbote des Handels mit russischen Staatsanleihen, Beschränkungen der Kreditvergabe an große russische Unternehmen, Sperrung wichtiger Banken aus dem SWIFT-Finanznachrichtensystem und Einfrieren der Devisenreserven der russischen Zentralbank. Aufgrund der Sanktionsdiplomatie sind 300 Milliarden Euro an Reserven der russischen Zentralbank in der EU, anderen G7-Ländern und Australien blockiert. 70 % der Vermögenswerte des russischen Bankensystems stehen unter Sanktionen. Rund 20 Milliarden Euro an Vermögenswerten von mehr als 1500 sanktionierten Personen und Organisationen aus Russland wurden eingefroren. Im gesamten Jahr 2022 ging man jedoch allgemein davon aus, dass diese Serie von Sanktionen das gewünschte Ergebnis – nämlich den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft herbeizuführen – nur teilweise erreichte.

Tatsächlich führten die unmittelbaren Auswirkungen der westlichen Maßnahmen zum Zusammenbruch der russischen Währung – sie verlor innerhalb weniger Tage um 30 %. Die russische Zentralbank reagierte jedoch mit einer Erhöhung des Leitzinses auf 20 % und der Einführung von Beschränkungen für Einlagenabhebungen und Kapitalbewegungen. Diese Maßnahmen reichten aus, um die anfängliche Panik auf den russischen Finanzmärkten einzudämmen und das Finanzsystem zu stabilisieren.

Doch der Schock des Krieges und die darauf folgenden Sanktionspakete hatten in vielen Bereichen große negative wirtschaftliche Auswirkungen. Der anfängliche Wechselkurs- und Inflationsschock senkte den Lebensstandard der einfachen Leute. Gleichzeitig waren die russischen Exporte und Importe betroffen.

Obwohl russisches Gas nicht sanktioniert wurde und von einigen EU-Ländern immer noch importiert wird, gab es ein Embargo für russisches Erdöl. Diese Situation hatte unmittelbare Auswirkungen: Schätzungen zufolge kostete der erste Monat des Ölembargos und der Preisobergrenze Moskau etwa 160 Millionen Euro pro Tag, was einem Rückgang der Einnahmen Russlands aus dem Export fossiler Brennstoffe um 17 % entspricht. Nach Angaben des russischen Finanzministeriums vom August 2023 lag der Durchschnittspreis für Urals-Öl im Zeitraum Januar bis Juli 2023 bei 53,94 US-Dollar pro Barrel, verglichen mit 83,27 US-Dollar pro Barrel im gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Infolgedessen gingen die Öl- und Gaseinnahmen für den russischen Haushalt im Zeitraum Januar bis Juli 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 41,4 % zurück. Um den Auswirkungen der Energiesanktionen entgegenzuwirken, hat Russland seine Öllieferungen in neue Märkte, insbesondere nach Asien, erhöht.

Darüber hinaus führte die Verweigerung des Exports westlich hergestellter sensibler Technologie nach Russland zunächst zu vielen Komplikationen, insbesondere im Verteidigungsmaschinenbau und in der Pharmaindustrie. Dennoch gelang es der russischen Seite, Ersatz für die sanktionierten Waren zu finden und sich über Lieferketten über China, die Vereinigten Arabischen Emirate und einige postsowjetische Länder wie Armenien sogar eingeschränkten Zugang zu westlichen Waren zu verschaffen.

Eine aktuelle Studie der Bank of Finland stellt fest, dass die russische Wirtschaft aus verschiedenen Gründen die negative Prognose des letzten Jahres widerlegt hat. Dazu gehört vor allem der Übergang des Landes zu einer Kriegswirtschaft. Russland hat seine haushaltspolitische Vorsicht der vergangenen Jahre aufgegeben, Kapitalkontrollen eingeführt und beispiellose Anstrengungen unternommen, um die öffentlichen Ausgaben zur Unterstützung des Krieges zu erhöhen. Abweichend von den verhaltenen Investitionstrends haben die Russen stark investiert, allerdings in Infrastruktur- und Kriegsprojekte (die höchsten Zuwächse bei den sektoralen Investitionen gab es in der militärischen Sicherheit, in Pipelines und im Eisenbahnverkehr). Solche Investitionen in Sektoren mit geringer Produktivität und die Vergrößerung des öffentlichen Sektors auf Kosten des Privatsektors dürften zu einer Verringerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit führen.

Russland ist nach wie vor eine der größten Volkswirtschaften der Welt und ein wichtiger Lieferant von Energie und anderen Rohstoffen. Jeder Glaube, dass Sanktionen allein Russland sofort stürzen und den Krieg beenden würden, hat sich als falsch erwiesen. Gleichzeitig heißt es in einem Papier der Kyiv School of Economics vom Juli 2023, dass sich die russische Wirtschaft (noch) keinem Wendepunkt nähert, der das Land dazu zwingen würde, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine in naher Zukunft zu beenden. Tatsächlich verdiente Russland trotz Preisobergrenze und Embargo im Zeitraum Januar bis Juni 2023 rund 425 Millionen US-Dollar pro Tag mit dem Verkauf von Erdöl. Der schwächere Rubel trifft die Armen, weil sie mehr für lebensnotwendige Dinge wie Lebensmittel ausgeben müssen. Gleichzeitig hilft er jedoch der Regierung bei ihrem Haushalt, da sie mit jedem Dollar Einnahmen aus Erdöl und anderen Produkten, die Russland verkauft, mehr Rubel verdient. Dadurch werden die Ausgaben für das Militär sowie für Sozialprogramme erhöht, die darauf abzielen, die Auswirkungen der Sanktionen auf das russische Volk abzumildern.

Obwohl das russische BIP im Jahr 2022 um 2,1 % sank, erholte es sich und zeigte eine positive Veränderung um 2,25 %. Schätzungen zufolge wird die russische Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren um mindestens 1 % wachsen.

In der globalen Geopolitik und Geoökonomie erkundet Russland neue Partner und Märkte. Die Länder des globalen Südens verurteilen nicht nur Russland nicht und weigern sich, sich der westlichen Politik gegenüber Russland anzuschließen, sondern sympathisieren in einigen Fällen sogar mit Putin als Symbol gegen die westliche Hegemonie. Der BRICS-Rahmen, der üblicherweise als geopolitische Alternative zur amerikanisch-westlichen Hegemonie verstanden wird, gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere durch die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten wie Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate.

Darüber hinaus ist 2024 als Jahr der Wahlen auf der ganzen Welt, einschließlich Russland, der EU und den Vereinigten Staaten, sehr wichtig. Größere Unsicherheit im globalen Geschehen und eine stärkere Polarisierung innerhalb der westlichen Gesellschaften können Russland auch in seiner Konfrontation mit dem Westen helfen.

Die tatsächlichen Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft 18 Monate nach der Verabschiedung des ersten Pakets wurden umfassend untersucht und diskutiert. Trotz der Herausforderungen sind Analysten der Ansicht, dass die Sanktionen bereits drei wichtige Ziele erreicht haben: Sie haben ein starkes Signal westlicher Entschlossenheit und Einheit an den Kreml gesendet, sie haben die militärischen Fähigkeiten Russlands dauerhaft geschwächt und sie drosseln die Russische Wirtschaft und den Russischen Energiesektor mit langfristigen Folgen. Die meisten Experten warnen jedoch davor, dass die Auswirkungen der Sanktionen nicht schwerwiegend genug seien, um die Fähigkeit Russlands einzuschränken, in den kommenden Monaten weiter Krieg gegen die Ukraine zu führen, und weisen auf die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Verschärfung der Sanktionen hin.