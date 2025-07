Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat am Rande des Diplomatie-Forums in Antalya (ADF) zahlreiche Gespräche mit politischen Akteuren aus dem Ausland geführt. Er kam am Samstag mit verschiedenen Amtskollegen sowie Diplomaten zusammen.

Das ADF wurde am Freitag in der türkischen Mittelmeerstadt Antalya eröffnet und steht unter dem Motto „Stärkung der Diplomatie inmitten von Krisen“. Hochrangige Vertreter aus 147 Ländern nehmen daran teil, darunter zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Minister. Das Forum bietet eine Dialog-Plattform für Diplomaten, Politiker, Studenten, Wissenschaftler, NGOs und Wirtschaftsvertreter.

Fidan traf unter anderem die Außenminister aus Burkina Faso, Kirgisistan, dem Kosovo, Luxemburg, Moldau, Montenegro, Namibia, Nordmazedonien, Palästina, der Schweiz, Senegal, Serbien und Usbekistan.

Weitere Gesprächspartner waren die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Schmid sowie der malaysische Bildungsminister Zambry Abdul Kadir.

Israels Angriffe im Zentrum der Gespräche

Vor dem Hintergrund der andauernden Angriffe Israels auf Gaza waren die Blicke besonders auf Fidans Gespräch mit dem palästinensischen Chefdiplomaten Riyad al-Malki gerichtet. Laut Diplomatenkreisen sicherte der türkische Minister seinem Amtskollegen weitere Unterstützung Ankaras zu.

Er habe zudem seine Forderung bekräftigt, dass Israel seine Angriffe einstellen und eine Waffenruhe ausrufen müsse. Es gebe in dem Konflikt keine andere Alternative als eine Zwei-Staaten-Lösung, hieß es.

