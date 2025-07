Die portugiesische Trainer-Legende José Mourinho wird neuer Trainer des Istanbuler Fußballklubs Fenerbahçe. Der türkische Top-Klub bestätigte am Samstag die Einigung mit dem 61-Jährigen. Am heutigen Sonntag soll er in Istanbul einen Vertrag unterzeichnen.

Mourinho nimmt damit den Platz von Ex-Trainer Ismail Kartal ein, von dem sich der Verein am Freitag getrennt hatte. Der Portugiese soll Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2026 erhalten.

Mourinho gilt als einer der besten Fußballtrainer der Geschichte. Er trainierte zuvor Top-Vereine wie Chelsea, Inter Mailand, Manchester United und Real Madrid. In seiner bisherigen Karriere gewann er insgesamt 27 Titel.