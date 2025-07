Anhänger der Terrororganisation PKK/YPG haben am Sonntag bei einer Demonstration in Köln die israelische Flagge gezeigt. In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigen, wie Demonstranten in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs Transparente der Terrorgruppe schwenken, wobei einige Personen israelische Flaggen tragen.

Andere Videos lassen erkennen, dass Demonstranten türkische Bürger in der Nähe attackieren. Berichten zufolge griff die Polizei nicht ein. Der Vorfall löste in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen aus. Dabei wurden sowohl die Gewaltanwendung als auch die mangelnde Reaktion der Polizei kritisiert.

Vergangenen Mittwoch hatte die PKK einen Terroranschlag auf den Hauptsitz der türkischen Luft- und Raumfahrtindustrie (TAI) in der türkischen Hauptstadt Ankara verübt. Dabei wurden fünf Menschen getötet und 22 weitere verletzt.

PKK-Netzwerk in Europa

Die PKK gilt als eine der größten terroristischen Organisationen in Europa. Nach Angaben des Verfassungsschutzes ist die PKK trotz ihres Verbots die „mitgliederstärkste und schlagkräftigste Organisation im auslandsbezogenen Extremismus in Deutschland“.

Ihre Anhänger organisieren europaweit Propaganda-Kundgebungen, bei denen es immer wieder zu Angriffen auf Sicherheitskräfte kommt. Im vergangenen Monat versuchten etwa 150 PKK-Anhänger in Brüssel, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen und zur türkischen Botschaft zu marschieren.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von bislang rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein.